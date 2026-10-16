EUROPLASMA - Actualisation du projet de cession du Pôle Défense et priorités du Groupe

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, informe le marché que, à ce jour, les discussions engagées en vue de la cession de son Pôle Défense, n’ont pas permis de conclure un accord définitif .

Situation des Forges de Tarbes

Les Forges de Tarbes confirme avoir reçu des services de la DREAL une mise en demeure relative à la requalification d’équipements sous pression liés à l’alimentation de la presse de forgeage. Cette situation sera régularisée selon un calendrier convenu entre les Forges de Tarbes et les services de la DREAL de manière à ne pas perturber la continuité de l’activité.

Les Forges de Tarbes ont également été informées, par voie de presse, de la saisine de la procureure de la République par la Direction générale de l’armement (DGA), en application de l’article 40 du Code de procédure pénale. À ce jour, la société ne dispose pas d’informations complémentaires sur cette procédure. Elle se tient naturellement à la disposition des autorités compétentes afin de leur apporter tout élément utile dans le cadre de cette procédure.

Europlasma rappelle que sa priorité demeure, à ce jour, d’agir dans l’intérêt de la société et du Groupe afin de préserver ses capacités industrielles et les compétences de ses équipes, notamment à travers le maintien de l’emploi. Cette priorité guidera les décisions et actions du Groupe dans les prochains jours.