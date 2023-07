EUROPLASMA – Accord de coopération et de fourniture de 120 000 ébauchés par an entre Les Forges de Tarbes et une entreprise publique ukrainienne

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Les Forges de Tarbes a conclu un accord de coopération avec une entreprise publique ukrainienne affiliée à JSC, Industrie de Défense Ukrainienne - l’équivalent de la Direction Générale pour l’Armement en France -, pour la fourniture de 60.000 pièces de gros calibre utilisées dans la fabrication des obus 155mm dès 2024 ; ce volume atteindra 120.000 pièces en 2026.



Ce nouvel accord d’une durée minimale de trois ans, dont la mise en œuvre est subordonnée à l’obtention d’une nouvelle licence export, conforte la décision d’augmenter la capacité de production du site tarbais à hauteur de 160.000 pièces par an dès 2025 (communiqués des 13 juin 2023, 25 mai 2023 et 23 mars 2023).



Jérôme Garnache-Creuillot, président-directeur général d’Europlasma, déclare : « Ce contrat très important valide notre stratégie de diversification. Il confirme notre positionnement à l’international parmi les leaders européens du marché des ébauchés de gros calibre et la dimension stratégique des Forges de Tarbes dans l’industrie française de Défense. »