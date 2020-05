EUROPLASMA ACCENTUE SON ANCRAGE EN CHINE



Création d'une filiale et nomination de l'équipe dirigeante





Europlasma, est heureux d'annoncer la finalisation de la constitution de sa filiale chinoise Europlasma Environmental Technologies Co., Ltd. dirigée par Pascal Gilbert et Xiaoming ZHENG, respectivement Directeur général et Directeur général Adjoint.



Une double opportunité commerciale et académique pour valoriser la technologie plasma en application de la stratégie dévoilée fin 2019



Un marché adressable de 600 incinérateurs au niveau national et des perspectives de développement commercial avant la fin 2020



Une Direction générale constituée d'experts de la transition écologique