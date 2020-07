Communiqué de presse ? Bordeaux, le 20 juillet 2020







Europlasma accélère le rythme de son financement afin de soutenir sa stratégie de développement



? Tirage de la 9ème tranche de 200 obligations convertibles en actions ;

? Financement des investissements inhérents à sa croissance organique et à son internationalisation.



Europlasma (ALEUP, ISIN FR0013514114), expert des solutions de dépollution, annonce que, dans le cadre du contrat d'émission de bons d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles avec bons de souscription d'actions attachés conclu avec European High Growth Opportunities Securitization Fund en date du 24 juin 2019, la Société a procédé ce jour au tirage de la neuvième tranche de 200 OCABSA pour un montant nominal de 2 000 000 d'euros.

Ce nouveau tirage intervient dans un double contexte de redémarrage de l'usine de traitement des déchets d'amiante Inertam, d'une part, et, d'autre part, de développement du Groupe, notamment à l'international en Amérique du Sud et en Chine.

Un tableau de suivi de la conversion des OCABSA est consultable sur le site Internet d'Europlasma dans la section « Investisseurs et Actionnaires / information réglementée », onglet « information sur le capital ».

Les caractéristiques des OCABSA et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse en date du 6 septembre 2019. La présente émission ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.