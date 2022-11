EUROPLASMA - 1ère livraison de déchets d’amiante en provenance d’Italie

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que dans le cadre de la convention-cadre signée avec un exploitant italien de centres de stockage de déchets, Inertam doit réceptionner le 30 novembre prochain une première livraison de 100 tonnes de déchets amiantés en provenance d’une plate-forme de collecte italienne.

En effet, la solution d’éradication définitive de la toxicité des déchets d’amiante proposée par Inertam, lui confère la possibilité d’importer des déchets amiantés en provenance des 166 pays signataires de la Convention de Bâle relative au contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination.

Le durcissement de la règlementation européenne en matière de déchets dangereux pourrait accélérer les livraisons de déchets amiantés en provenance des pays limitrophes à la recherche d’une solution durable respectueuse de la santé publique et de l’environnement.