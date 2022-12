Europlasma – 1ère livraison de déchets amiantés en provenance de Suisse

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation, annonce que sa filiale Inertam, site de traitement des déchets d’amiante a reçu l'autorisation du Pôle National des Transferts Transfrontaliers des Déchets (PNTTD)- Ministère de la transition écologique, de réceptionner 150 tonnes de déchets amiantés suisses attendus fin décembre 2022.



Ces déchets sont acheminés par un acteur majeur de la collecte des déchets dangereux en Suisse, partenaire d’Inertam. En effet, un accord signé avec celui-ci en mars dernier (communiqué du 17/03/2022) prévoit par ailleurs l’envoi à Inertam d’un minimum de 500 tonnes de déchets amiantés par an dès 2023 pour y être inertés par vitrification.



À l’image des deux précédentes en provenance d’Italie, cette nouvelle livraison transfrontalière illustre la prise de conscience grandissante de l’impact des déchets contaminés à l’amiante sur la santé publique et l’environnement et pourrait agir comme catalyseur en faveur de la solution pérenne d’Inertam qui élimine définitivement le risque de toxicité.



À elles trois, elles représentent un montant de plus de 1 M€, étant précisé qu’Inertam ne supporte aucun risque financier dans la mesure où le règlement de l’intégralité du coût de traitement intervient dès la livraison des déchets sur site.