EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS (ex DMS IMAGING) : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

EBITDA en hausse de +22%, avec une marge d'EBITDA de 13,0% (vs. 10,0%)

Résultat opérationnel courant en amélioration de +0,5 M€

Résultat net semestriel de 1,1 M€

14 septembre 2026 – 17h45 – EMS GROUP (Euronext Growth Paris et Bruxelles : BE0974497290 – ALEMS - European Medical Solutions), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie ses résultats semestriels 2026 (au 30 juin 2026), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 14 septembre 2026. Le Rapport semestriel 2026, présentant les comptes semestriels consolidés 2026, est disponible sur le site internet www.european-medical-solutions.eu , rubrique Investisseurs, Documents financiers, Rapports semestriels.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ S1 2026 S1 2025 Chiffre d'affaires 22,1 23,5 EBITDA [1] 2,9 2,4 Marge d'EBITDA 13,0% 10,0% Dotation aux amortissements & provisions (1,0) (1,1) Résultat opérationnel courant 1,8 1,3 Autres produits et charges opérationnels (0,4) (0,2) Résultat opérationnel 1,5 1,1 Résultat financier (0,2) (0,1) Résultat net 1,1 1,0 Résultat net (part du groupe) 1,1 1,0

RECUL DE L'ACTIVITÉ EN RADIOLOGIE, PROGRESSION EN OSTÉODENSITOMÉTRIE

Au 1 er semestre 2026, le chiffre d'affaires consolidé d'EMS Group s'est établi à 22,1 M€, en recul de -6% par rapport au 1 er semestre 2025.

La division Radiologie a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 17,1 M€ (vs. 18,8 M€ un an plus tôt), en repli de -9%, dans un marché particulièrement complexe marqué par une demande attentiste en Europe se matérialisant notamment par des reports de projets ou d'appels d'offres. Ce recul de l'activité Radiologie est lié aux ventes en marque blanche réalisées via les accords OEM (Canon Medical Systems, Fujifilm Healthcare et Carestream Health). À l'inverse, les ventes en marque propre progressent, portées par les ventes de mobiles de radiologie « !M1 Adam » en Ukraine (livraison de 3 lots au cours du 1 er semestre), la livraison d'une importante commande de tables de radiologie Platinum en Amérique du Sud, et la hausse des ventes en Europe de l'Est, Afrique du Nord et Australie.

En Ostéodensitométrie , le chiffre d'affaires semestriel s'est élevé à 5,0 M€ (vs. 4,7 M€ un an plus tôt), en progression de +6%.

PROGRESSION DE +22% DE L'EBITDA SEMESTRIEL – MARGE D'EBITDA DE 13,0%

EMS Group a enregistré un EBITDA de 2,9 M€ au 1 er semestre 2026, en progression de +22% par rapport au 1 er semestre 2025 (2,4 M€).

La marge d'EBITDA semestrielle 2026 s'est ainsi établie à 13,0%, contre 10,0% un an plus tôt.

Dans un contexte de marché adverse, marqué par un repli de l'activité, cette amélioration de l'EBITDA traduit les effets des actions engagées en matière de performance opérationnelle, matérialisés notamment à travers deux volets : ( i ) une meilleure efficacité opérationnelle (amélioration continue du processus de production, optimisation des achats, etc.) qui permet à EMS Group d'enregistrer des gains structurels de marge brute et ( ii ) la maîtrise des coûts et l'optimisation des contrats . À titre d'illustration de ce second volet, les charges de personnel se sont inscrites en repli de -9% sur le semestre écoulé et les charges externes se sont pour leurs part établies en repli de -6%.

Cette performance opérationnelle permet également à EMS Group de poursuivre ses investissements R&D pour continuer d'enrichir son offre commerciale. Au 1 er semestre 2026, EMS Group a investi 7% de son chiffre d'affaires dans la R&D.

Le résultat opérationnel courant progresse de +42% (+0,5 M€) au 1 er semestre 2026, pour s'établir à 1,8 M€.

Les autres produits et charges opérationnels représentent (0,4) M€, contre (0,2) M€ au 1 er semestre 2025, et sont principalement constitués des frais d'intégration de Solutions For Tomorrow. Le résultat opérationnel s'élève ainsi à 1,5 M€ contre 1,1 M€ au 1 er semestre 2025.

Après prise en compte d'un résultat financier de (0,2) M€, le résultat net consolidé s'établit à 1,1 M€, contre 1,0 M€ au 1 er semestre 2025.

SITUATION BILANCIELLE AU 30 JUIN 2026

Au 30 juin 2026, les capitaux propres consolidés s'élevaient à 13,1 M€, contre 12,1 M€ à fin 2025.

La trésorerie disponible [2] s'élevait à 3,1 M€ à l'issue du semestre (contre 4,9 M€ à fin 2025), pour des dettes financières de 15,7 M€ (hors dettes locatives IFRS 16) contre 14,8 M€ à fin 2025. Les dettes financières au 30 juin 2026 sont constituées de 12,8 M€ de dettes bancaires, de 2,6 M€ de dette factor et d'avances conditionnées pour 0,3 M€.

L'endettement financier net [3] (hors dettes locatives IFRS 16) s'élève ainsi à 12,6 M€ au 30 juin 2026 (contre 10,0 M€ au 31 décembre 2025).

PERSPECTIVES

En dépit de vents contraires (ralentissement conjoncturel de ses marchés conduisant à des reports de projets ou d'appels d'offres, conflits géopolitiques allongeant les délais de décision et de livraison, etc.), EMS Group entend maintenir cette trajectoire d'amélioration de la rentabilité au cours des prochains mois.

Sur le plan de l'activité, le retour à la croissance du marché de l'imagerie médicale reste conditionné à l'apaisement des tensions géopolitiques et à l'amélioration de la conjoncture internationale. En l'absence d'amélioration notable du cours de l'été, l'activité au 3 ème trimestre 2026 témoigne du ralentissement conjoncturel des marchés. Dans ce contexte, l'exercice 2026 devrait marquer une pause dans la croissance de l'activité mais avec une rentabilité qui devrait continuer de s'améliorer sous l'effet des actions d'amélioration de l'efficacité opérationnelle, dans le sillage du 1 er semestre 2026.

À plus long terme, dans un marché de l'imagerie médicale qui demeure structurellement porteur, soutenu par des tendances de fond puissantes et durables (vieillissement de la population, augmentation des besoins de diagnostics, innovations technologiques et utilisation croissante de l'IA, etc.), la proposition de valeur d'EMS Group demeure pertinente avec des technologies qui répondent aux enjeux majeurs de transformation des systèmes de santé dans le monde. L'objectif d'EMS Group demeure de surperformer le marché de l'imagerie médicale sur le long terme.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS * :

19/10/2026 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026

La publication interviendra après la clôture du marché d'Euronext à Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet d'EMS Group.

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À PROPOS D'EMS GROUP

EMS Group est spécialisée dans le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'imagerie médicale destinés principalement à la radiologie numérique et à l'ostéodensitométrie. La stratégie de l'entreprise, principalement axée sur l'innovation technologique, lui permet d'offrir une gamme de systèmes d'imagerie complète, sur le marché international. Sa présence sur l'ensemble des continents, grâce à un réseau de plus de 140 distributeurs, de filiales et de joint-ventures, apporte à EMS Group une dimension planétaire.

En 2025, EMS Group a réalisé un chiffre d'affaires de 50 M€.

EMS Group est cotée sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974497290 - mnémo : ALEMS) et est éligible au PEA PME-ETI.

CONTACTS

Relations Investisseurs

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Relations Presse

relationpresse@dms-imaging.com

[1] EBITDA ( Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ) : Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, avant dotations pour dépréciation des actifs circulants (créances et stocks) et avant dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation.

[2] La trésorerie disponible est constituée de 3,1 M€ de disponibilités au 30 juin 2026.

[3] Endettement financier net = trésorerie disponible – dettes financières (hors dettes locatives IFRS 16)