EUROPEAN MEDICAL SOLUTIONS (ex DMS IMAGING) : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2025

Croissance de +8% de l'activité au 1 er semestre 2025, dans un environnement international exigeant

Progression de +21% de l'EBITDA

Amélioration du résultat net part du groupe à 1,0 M€

Perspectives : confirmation de l'objectif d'accélération de la croissance au 2 nd semestre 2025 dans un contexte de marche moins dynamique

29 septembre 2025 – 17h45 – EMS (Euronext Growth Paris et Bruxelles : BE0974497290 – ALEMS - European Medical Solutions), spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la Radiologie numérique et l'Ostéodensitométrie, publie ses comptes semestriels 2025 (au 30 juin 2025), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 29 septembre 2025. Le Rapport semestriel 2025, présentant les comptes semestriels consolidés 2025, est disponible sur le site internet www.european-medical-solutions.eu , espace Investisseurs, rubrique Documents financiers, Rapports semestriels.

Données consolidées non auditées

Normes IFRS – en M€ S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d'affaires 23,5 21,9 +8% EBITDA [1] 2,4 2,0 +21% Marge d'EBITDA 10,0% 8,9% Dotation aux Amortissements et Prov. (1,0) (1,4) Résultat Opérationnel Courant 1,3 0,6 +112% Autres produits et charges opérationnels (0,2) (0,2) Résultat opérationnel 1,1 0,5 +149% Résultat financier (0,1) (0,1) Résultat net 1,0 0,4 +173% Résultat net part du groupe 1,0 0,4 +173%

CROISSANCE DE +8% AU 1 er SEMESTRE 2025 : EMS GROUP CONFIRME SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE DANS UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL EXIGEANT

Au 1 er semestre 2025, EMS Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 23,5 M€, en progression de +8% par rapport au 1 er semestre 2024.

Au cours de la période, l'activité Radiologie a progressé de +11% pour s'établir à 18,8 M€. L'activité Ostéodensitométrie , quant à elle, s'est repliée de -3% pour atteindre 4,7 M€, freinée par un effet cut off (livraisons réalisées en tout début de 3 ème trimestre). Le groupe vise néanmoins de réaliser une croissance dynamique en ostéodensitométrie sur l'ensemble de l'exercice. À mi-exercice, l'activité Radiologie représente 80% du chiffre d'affaires de EMS Group et l'activité Ostéodensitométrie 20%.

Au 1 er semestre 2025, les ventes en marque blanche via des accords OEM avec des acteurs mondiaux (Canon Medical Systems Europe, Fujifilm Healthcare et Carestream) se sont renforcées significativement, avec une augmentation de +24% par rapport à la même période en 2024. À l'issue du semestre, 57% du chiffre d'affaires est issu de ventes en marque blanche et 43% de ventes en marque propre (Apelem) via des distributeurs.

Sur le plan géographique, le semestre a été marqué par un renforcement de la présence du Groupe en Amérique du Nord , avec un chiffre d'affaires passé de 1,4 M€ au 1 er semestre 2024 à 4,1 M€ au 1 er semestre 2025 (+194%). Cette croissance est le fruit de la montée de l'activité auprès de Carestream Health et de Fujifilm Healthcare Americas, mais aussi des premières ventes du système de radiologie mobile !M1 dans le cadre du partenariat commercial avec Medlink Imaging. Le Moyen-Orient voit également son chiffre d'affaires progresser de +102%. Au 1 er semestre 2025, la répartition géographique de l'activité est la suivante : 53% en Europe, 18% en Amérique du Nord, 8% en Asie-Pacifique, 7% au Moyen-Orient, et 14% dans le Reste du monde.

EBITDA SEMESTRIEL EN HAUSSE DE +21% - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN AMÉLIORATION DE +0,7 M€ AU 1 ER SEMESTRE 2025

EMS Group a réalisé un EBITDA de 2,4 M€ au 1 er semestre 2025, contre 2,0 M€ au 1 er semestre 2024, fruit du développement de l'activité et de la maîtrise des coûts .

Les charges de personnel se sont inscrites en hausse de +7% sur le semestre s'expliquant principalement par le développement de l'activité radiologie mobile. Les charges externes se sont pour leurs parts établies en repli de -17%, sous l'effet d'une diminution de la sous-traitance et de l'optimisation des contrats.

Cette maîtrise des coûts n'a pas obéré la poursuite d'une activité de R&D soutenue, avec la poursuite des projets de développement de nouveaux produits qui élargiront l'offre commerciale du groupe dans les prochains mois (mobile de radiologie Onyx et arceau de bloc opératoire). Au 1 er semestre 2025, EMS Group a investi environ 7% de son chiffre d'affaires dans la R&D.

La marge d'EBITDA semestrielle 2025 s'est ainsi établie à 10,0% , contre 8,9% un an plus tôt.

Le résultat opérationnel courant progresse de +0,7 M€ au 1 er semestre 2025, pour s'établir à 1,3 M€ contre 0,6 M€ l'an dernier.

Les autres produits et charges opérationnels sont stables à (0,2) M€, principalement composés des frais d'intégration de la nouvelle activité de mobiles motorisés avec son partenaire Solutions For Tomorrow. Le résultat opérationnel est de 1,1 M€ contre 0,5 M€ au 1 er semestre 2024.

Après prise en compte du résultat financier de (0,1) M€, le résultat net part du groupe s'élève à 1,0 M€, contre 0,4 M€ un an plus tôt, soit une amélioration de +0,6 M€ d'un semestre à l'autre.

UNE SITUATION FINANCIÈRE MAÎTRISÉE AU 30 JUIN 2025

La situation financière de EMS Groupe demeure maîtrisée.

Au 30 juin 2025, les capitaux propres consolidés s'élevaient à 11,2 M€.

La trésorerie disponible s'élevait à 2,9 M€ à l'issue du semestre, pour des dettes financières de 15,4 M€ (hors dettes locatives IFRS 16). Les dettes financières sont constituées de 10,7 M€ de dettes bancaires, essentiellement garantis par l'Etat, de 4,0 M€ de dette Factor et d'avances conditionnées pour 0,7 M€.

L'endettement financier net (hors dettes locatives IFRS 16) s'élève ainsi à 12,5 M€ au 30 juin 2025.

PERSPECTIVES : ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE VISÉE AU 2 ND SEMESTRE 2025 DANS UN CONTEXTE DE MARCHÉ MOINS DYNAMIQUE

EMS Group continue de viser une accélération de son chiffre d'affaires au 2 nd semestre 2025, soutenue par l'accélération des livraisons des mobiles de radiologie en Ukraine et par ses activités à l'export, alors que le marché français de la radiologie, et plus largement européen, est actuellement moins dynamique.

Pour rappel, EMS Group a été retenu début 2025 par les autorités ukrainiennes pour fournir 120 unités mobiles de radiologie « !M1 Adam », dans le cadre d'un contrat de 11 M€ déployé sur 12 mois , financé par le Fonds pour la résilience économique de l'Ukraine [2] . Les premières installations ont débuté au 2 ème trimestre, et vont s'accélérer aux 3 ème et 4 ème trimestres. Ce contrat stratégique positionne DMS Group comme un acteur clé de la reconstruction des infrastructures de santé en Ukraine et marque également une étape majeure dans le développement de DMS Group, tout en soulignant la pertinence de l'acquisition de Solutions for Tomorrow fin 2023.

Parallèlement, EMS Group a obtenu au 2 ème trimestre l'homologation de la FDA ( Food and Drug Administration ) pour la commercialisation de la solution de radiologie mobile !M1 sur le marché américain. Cette étape réglementaire décisive intervient dans le prolongement de l'accord stratégique signé avec Medlink Imaging pour la distribution du !M1 aux États-Unis. Medlink Imaging débute au 3 ème trimestre 2025 les premières livraisons sur le territoire américain , s'appuyant sur son réseau de distribution national et sur l'intégration des capteurs Vieworks au sein du !M1. Le marché américain des systèmes de radiologie mobile représente plus de 1 200 unités vendues par an.

Enfin, le Groupe continue de travailler à la montée en puissance de ses collaborations historiques avec Fujifilm Healthcare, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, ainsi qu'avec Canon Medical Systems Europe.

En matière d'innovation, EMS Group demeure toujours dans l'attente de la certification de sa solution Onyx, nouveau mobile de radiologie. Doté d'un tube à rayons X de nouvelle génération basé sur la technologie des nanotubes de carbone (NTC) et d'un bras “zéro gravité”, Onyx offre une maniabilité exceptionnelle dans tous les environnements cliniques.

La certification Onyx demeure en attente depuis plusieurs mois, les organismes notifiés n'étant actuellement pas en capacité d'absorber l'ensemble des demandes générées par le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux. Dans ce contexte, le groupe a décidé de ralentir les investissements d'industrialisation de ce nouveau produit en attendant plus de visibilité sur la certification, et table désormais sur une mise sur le marché au 2 ème trimestre 2026 (contre fin 2025 – début 2026 auparavant).

PROCHAINS RENDEZ-VOUS * :

20/10/2025 Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025

Chiffre d'affaires du 3 trimestre 2025 19/01/2026 Chiffre d'affaires 2025

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

*calendrier prévisionnel susceptible d'être modifié. Consulter le site internet de EMS Group.

À PROPOS D'EMS GROUP

EMS est spécialisée dans le développement, la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'imagerie médicale destinés principalement à la radiologie numérique et à l'ostéodensitométrie. La stratégie de l'entreprise, principalement axée sur l'innovation technologique, lui permet d'offrir une gamme de systèmes d'imagerie complète, sur le marché international. Sa présence sur l'ensemble des continents, grâce à un réseau de plus de 140 distributeurs, de filiales et de joint-ventures, apporte à EMS une dimension planétaire.

En 2024, EMS a réalisé un Chiffre d'affaires de 45,1 M€.

EMS est cotée sur le marché Euronext Growth à Bruxelles et à Paris (ISIN : BE0974289218 – ancien mnémo : ALEMS) et est éligible au PEA PME-ETI.

[1] EBITDA ( Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ) : Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles, avant dotations pour dépréciation des actifs circulants (créances et stocks) et avant dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation.

[2] Lire le communiqué de presse du 07/03/2025 : Le Groupe DMS, sélectionné par les autorités ukrainiennes pour la livraison de 120 mobiles de radiologie d'urgence, pour un contrat de 11 M€