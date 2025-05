Europe: une saison de résultats en demi-teinte, selon DB information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 17:20









(CercleFinance.com) - La saison des résultats du premier trimestre s'est jusqu'ici révélée plutôt mitigée en Europe, entre impact des droits de douane et incertitudes économiques, selon les stratèges de Deutsche Bank.



Dans une note diffusée ce matin, les analystes de la banque allemande soulignent que les bénéfices des sociétés de l'indice STOXX Europe 600 ayant publié leurs comptes jusqu'à présent ont augmenté de 1% sur un an, alors que le consensus prévoyait une baisse de 5%.



En excluant les secteurs de l'automobile et de l'énergie, la croissance des résultats atteint 8% d'une année sur l'autre, précise Deutsche Bank.



En termes séquentiels, c'est-à-dire d'un trimestre à l'autre, les bénéfices des sociétés du STOXX 600 affichent une hausse de 11%, note l'établissement germanique.



Au-delà des performances financières, presque toutes les sociétés ont mentionné une incertitude économique croissante due aux nouveaux droits de douane, bien que seulement 9% d'entre elles aient revu à la baisse leurs prévisions annuelles, indique la banque.



Malgré cela, le marché a abaissé ses estimations pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'exercice, poursuit Deutsche Bank, le consensus pour 2025 ayant été réduit de 4% depuis la fin mars.



Plus important encore, la banque allemande souligne que l'écart de performances entre les États-Unis et l'Europe continue de se réduire, ce qui le conduit à confirmer sa préférence actuelle pour les actions du Vieux Continent.



Alors que les bénéfices des sociétés américaines du S&P 500 avaient augmenté de 11% l'an dernier, contre une baisse de 1% pour celles du STOXX 600, le consensus anticipe une croissance de 7% aux Etats-Unis cette année et de 2% en Europe.



Etant donné que les résultats des entreprises européennes ont grimpé de 11% en rythme séquentiel au premier trimestre, comparé à un léger repli aux Etats-Unis, Deutsche Bank s'attend à ce que ce différentiel soit éventuellement comblé cette année.





