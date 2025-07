Europe: un début de semaine sans grand mouvement information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent dans l'ensemble sans grand mouvement (stabilité à Londres, +0,3% à Francfort, -0,1% à Paris et +0,1% à Milan) une semaine qui s'annonce cruciale dans le dossier des négociations commerciales.



Alors que se rapproche la date butoir du 9 juillet, à laquelle les droits de douane de la 'Journée de la Libération' promis par Donald Trump devraient s'appliquer en l'absence d'accords commerciaux, les investisseurs semblent vouloir garder leur sang-froid.



'L'administration Trump a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'elle n'avait ni les moyens ni le cran - ou les deux - pour assumer des tarifs douaniers ultra-élevés, du genre quasi-embargo commercial', rappelle Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



Pourtant, Washington prévoit d'envoyer très bientôt à ses partenaires commerciaux des lettres d'avertissement les menaçant, en absence d'accord d'ici au 1er août, de faire revenir à cette date les tarifs douaniers à leurs niveaux d'avril.



L'attention devrait d'autant mieux se concentrer sur le dossier commercial que la saison des résultats d'entreprise ne commencera que la semaine prochaine, et que les tous prochains jours s'annoncent plutôt maigres en termes de statistiques.



A ce chapitre, on notera ce matin que la production industrielle allemande a rebondi de 1,2% en mai par rapport au mois précédent, une croissance tirée principalement par l'automobile (+4,9%), l'énergie (+10,8%) et les pharmaceutiques (+10%).



'Bien qu'aucune croissance significative du PIB réel ne soit attendue pour le deuxième trimestre, celui-ci devrait continuer à augmenter au cours des trimestres suivants', réagit Commerzbank, qui attend un coup de fouet de la politique budgétaire.



Autre donnée de la matinée, le volume des ventes de détail a diminué de 0,7% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE, en mai par rapport au mois précédent, après des augmentations de respectivement 0,3% et 0,8% en avril.



Dans l'actualité des valeurs, Merck KGaA recule de près de 2% à Francfort dans le sillage d'une double dégradation chez Stifel, directement passé d'une recommandation d'achat à un conseil vendeur sur le titre du groupe de santé.



En baisse de plus de 4% à Paris, Capgemini fait figure de lanterne rouge du CAC40, après l'annonce par le groupe de services informatiques d'un accord pour acquérir WNS pour un montant total de 3,3 milliards de dollars.





