Europe: regards prudents braqués vers Washington information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - La prudence domine au sein des Bourses européennes (-0,4% à Londres et à Paris, -1% à Francfort), dans l'attente de la présentation par Donald Trump des mesures douanières qu'il compte prendre à l'encontre des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis.



C'est en effet à 16h00 (heure de Washington) que le Président des Etats-Unis doit dévoiler ces mesures visant à réduire le déficit commercial abyssal de son pays, des mesures dont les répercussions inquiètent nombre d'observateurs.



'De toute évidence, la perspective de tarifs généraux représenterait un énorme choc pour le système commercial international, et aurait des ramifications assez sismiques pour l'économie mondiale', prévient ainsi Deutsche Bank ce matin.



Concernant l'Union européenne, ses économistes estiment qu'un taux de droits de douane général de 20% sur tous les produits (en plus de celui de 25% déjà annoncé sur les automobiles) entraînerait un choc de 0,3 à 0,6% pour le PIB.



'L'autre grande inconnue est de savoir comment les autres pays pourraient riposter, même si nous avons une assez bonne vision qu'ils sont susceptibles de faire', ajoute Deutsche Bank, qui pointe des propos offensifs d'Ursula von der Leyen.



'De plus, le président Trump a déjà déclaré que toute représailles pourrait être contrée par de nouveaux droits de douane américains, de sorte que l'un des principaux risques est que cela déclenche une spirale d'escalade', poursuit la banque allemande.



Particulièrement dans le collimateur du président américain, le secteur automobile européen fait grise mine en Bourse ce mercredi, à commencer par Forvia (-5% à Paris) qui fournit de nombreux équipements à l'industrie automobile des Etats-Unis.



Autre secteur fortement exposé aux risques sur les échanges internationaux, l'industrie pharmaceutique se trouve elle-aussi boudée par les investisseurs, à l'image de GSK (-3% à Londres), Novo Nordisk (-3% à Copenhague) ou Sanofi (-3% à Paris).



En attendant Donald Trump, les opérateurs devraient se montrer attentifs à l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain pour mars, qui donnera une première indication de la santé du marché du travail aux Etats-Unis avant le rapport officiel de vendredi.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.