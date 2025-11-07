Europe : recul des Bourses dans le sillage de New York
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 11:50
'Les investisseurs ont été ébranlés par le rapport Challenger, montrant que les suppressions d'emplois en octobre ont augmenté de +175,3% sur un an, pour un total de 153 074, le chiffre d'octobre le plus élevé depuis 2003', explique Deutsche Bank.
'Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a noté la stabilité du marché du travail et a exprimé sa prudence quant à de nouvelles baisses de taux, compte tenu de l'absence de données sur l'inflation en raison du shutdown', rappelle-t-il en outre.
La fermeture des administrations fédérales, en raison de l'impasse persistante des discussions budgétaires au Congrès, doit d'ailleurs empêcher la parution ce jour du rapport officiel sur l'emploi américain, et ce pour le deuxième mois de suite.
Au chapitre des données macroéconomiques en Europe, on notera que l'excédent commercial de l'Allemagne s'est tassé à 15,3 milliards d'euros en septembre, tandis que le déficit commercial de la France s'est creusé à 6,6 milliards.
Dans l'actualité des valeurs, IAG dévisse de 8% à Londres, la maison mère de British Airways, Iberia, Aer Lingus et Vueling ayant fait état de résultats trimestriels légèrement sous les attentes et reporté l'annonce de distributions aux actionnaires.
Amadeus gagne 2% à Madrid, après la publication de bénéfices en augmentation au titre des 9 premiers mois de l'année, par le groupe de solutions de réservations dans le secteur du voyage, qui confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025.
A Paris, Euronext s'adjuge près de 3% à la suite de la présentation de ses résultats de 3e trimestre, marqués notamment par une amélioration de sa marge d'EBITDA ajusté et l'annonce d'un programme de rachats d'actions sur les prochains mois.
A lire aussi
-
Deux explosions vendredi dans un lycée de Jakarta, la capitale indonésienne, ont fait des dizaines de blessés, ont indiqué des responsables, sans donner d'éléments sur l'origine du sinistre. Les explosions se sont produites vers 12h15 locales (05h15 GMT) près d'une ... Lire la suite
-
Dans un ancien bunker, une porte blindée de plus de 4 tonnes protège la plus grande réserve allemande de terres rares, un trésor stratégique face aux restrictions de la Chine, principal producteur mondial. Par souci de sécurité, l'adresse du site, à l'est de Francfort, ... Lire la suite
-
Les voyageurs aux Etats-Unis font face vendredi aux premières perturbations dans les aéroports, après l'entrée en vigueur d'une directive réduisant le nombre de vols dans les grands aéroports, au début d'un weekend prolongé. Les compagnies aériennes ont déjà programmé ... Lire la suite
-
(AOF) - Atos (-4,02% à 45,56 euros) Atos se dirige vers une cinquième séance de suite dans le rouge. Il y a 15 jours, le groupe a dévoilé un repli de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Sur la période de juillet à septembre, il a reculé de 10,5% en organique, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer