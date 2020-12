Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe/PMI-Le secteur privé surprend mais reste en contraction Reuters • 16/12/2020 à 10:51









(Actualisé avec la Grande-Bretagne) PARIS, 16 décembre (Reuters) - Principaux résultats provisoires des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat en Europe publiés mercredi : * ZONE EURO - LE SECTEUR PRIVÉ SURPREND MAIS RESTE EN CONTRACTION LONDRES - L'activité du secteur privé dans la zone euro en décembre a dépassé les attentes mais n'en demeure pas moins en contraction, montrent les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle que réalise IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI). L'indice composite, qui combine l'activité manufacturière et celle des services a bondi à 49,8 contre 45,3 en novembre. Il est largement supérieur à un consensus de 45,8 mais reste néanmoins légèrement sous le seuil de 50, soit en territoire de contraction. L'indice des services a grimpé à 47,3 contre 41,7 le mois dernier et un consensus Reuters de 41,9. Moins touchées que les services par les mesures de confinement, les usines ont continué à tourner et la croissance du secteur manufacturier s'est confirmée avec un indice à 55,5 contre 53,8 en novembre. "Les données suggèrent que l'économie est en train de se stabiliser après un net recul en novembre dû aux nouvelles mesures de confinement", explique Chris Williamson, économiste d'IHS Markit. "Le repli au quatrième trimestre paraît en conséquence bien moins brutal que celui observé plus tôt dans l'année en raison du choc provoqué par la pandémie", ajoute-t-il. * ALLEMAGNE - LE SECTEUR PRIVÉ PLUS SOLIDE QUE PRÉVU BERLIN - L'activité du secteur privé allemand a été solide en décembre alors que la croissance du secteur manufacturier s'est accélérée et que l'activité dans les services s'est en partie redressée avant la mise en place de mesures restrictives plus strictes visant à contenir une deuxième vague de contaminations par le coronavirus. L'indice composite, qui combine activité manufacturière et services, est remonté à 52,5 dans sa version préliminaire contre 51,7 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters donnait en moyenne une baisse à 50,4. L'indice de l'activité manufacturière s'affiche à 58,6 après 57,8 en décembre alors que le consensus tablait sur une dégradation à 56,4. Les services ont également bien résisté en décembre mais restent en contraction avec un indice à 47,7, un chiffre supérieur au consensus à 44,0, après 46,0 en novembre. Les résultats plus forts que prévu des indices PMI suggèrent que l'économie allemande a terminé le dernier trimestre de l'année sur une base étonnamment solide. Les économistes ont averti toutefois que la décision de l'Allemagne de durcir les restrictions de déplacements et d'activités augmentait le risque d'une nouvelle récession de la première économie européenne. "Le durcissement des mesures menace de mettre à mal une partie de la solidité que nous avons connue jusqu'à présent, avec un plus grand nombre de secteurs qui devraient être touchés par des mesures plus strictes", a déclaré Phil Smith, économiste d'IHS Markit. L'Allemagne est entrée ce mercredi et pour plus de trois semaines dans une période de confinement renforcé pour tenter de freiner l'épidémie alors que le pays vient d'enregistrer son plus lourd bilan quotidien avec 952 décès. * FRANCE - LE SECTEUR PRIVÉ RENOUE PRESQUE AVEC LA CROISSANCE PARIS - Le secteur privé français a quasiment renoué avec la croissance en décembre avec la levée de certaines mesures de restriction et un léger rebond du secteur manufacturier, montrent les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle que réalise IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI). L'indice composite, qui combine l'activité des services et celle du secteur manufacturier, s'affiche à 49,6, après 40,6 en novembre, et dépasse largement les attentes puisque le consensus attendait un indice à 42,9. Cet indice se maintient très légèrement sous le seuil de 50, soit en territoire de contraction. L'indice des services a bondi à 49,2 contre 38,8 en novembre, l'indice du secteur manufacturier repassant pour sa part en territoire de croissance, à 51,1 contre 49,6 le mois dernier. "Avec l'assouplissement cette semaine des mesures de confinement et une plus grande visibilité dans la voie vers une immunisation de la population, les entreprises peuvent commencer à faire remonter leur activité vers les niveaux d'avant le coronavirus", commente Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit. * GRANDE-BRETAGNE - RETOUR DE LA CROISSANCE DU SECTEUR PRIVÉ LONDRES - L'activité dans le secteur privé a renoué avec la croissance en décembre mais les entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration sont toujours confrontées à des restrictions sanitaires et les perturbations liées au Brexit affectent les chaînes d'approvisionnement dans le secteur manufacturier. L'indice PMI composite "flash" d'IHS Markit, qui regroupe l'activité des services et du secteur manufacturier, a progressé à 50,7 après 49,0 en novembre. S'il repasse en croissance, l'indice est toutefois inférieur à ce que prévoyaient en moyenne les économistes interrogés par Reuters, qui le donnaient à 51,3. "La reprise manque de vigueur", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef d'IHS Markit. "Les entreprises de services tournées vers les consommateurs, notamment les hôtels, les restaurants et le tourisme, ont enregistré de nouvelles baisses marquées de la croissance alors que les services aux entreprises, les transports et l'industrie manufacturière enregistraient une reprise", a-t-il ajouté. L'indice manufacturier est remonté à 57,3, un plus haut depuis trois ans, après 55,6 le mois précédent et 55,9 pour le consensus. Dans le secteur des services, l'indice PMI a progressé moins que prévu à 49,9, restant de peu en contraction alors que le consensus le donnait à 50,5 après 47,6 en novembre. Londres et une partie du sud-est de l'Angleterre ont basculé dans la nuit de mardi à mercredi en niveau d'alerte "très élevé" au nouveau coronavirus, le dernier des trois degrés du système d'alerte gouvernemental. (Bureaux européens de Reuters, version française Laetitia Volga et Patrick Vignal)

