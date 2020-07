Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe/PMI-La reprise progressive de l'activité manufacturière se confirme Reuters • 01/07/2020 à 10:41









(Actualisé avec le Royaume-Uni) BERLIN/LONDRES/PARIS, 1er juillet (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe publiés mercredi: * ZONE EURO - L'AMÉLIORATION PROGRESSIVE SE POURSUIT LONDRES - La situation du secteur manufacturier dans la zone euro n'a pas été aussi mauvaise qu'attendu en juin, grâce à la levée progressive des mesures de confinement dans la majorité des pays, montrent les résultats complets des enquêtes d'IHS Markit. L'indice PMI manufacturier a ainsi progressé à 47,4 le mois dernier après 39,4 en mai, dépassant une première estimation qui l'avait donné à 46,9 il y a une dizaine de jours. Un indice mesurant l'évolution de la production est remonté à 48,9 après 35,6. "Les chiffres définitifs du PMI de juin s'ajoutent aux signes montrant que les entreprises industrielles de la zone euro connaissent un début de reprise soutenu avec la levée des mesures de confinement liées au Covid-19", a commenté Chris Williamson, chef économiste d'IHS Markit. "Les attentes pour l'année à venir ont aussi rebondi fortement avec la montée des espoirs de voir l'économie continuer à reprendre pied au cours des mois à venir." L'indice mesurant les perspectives de production à un horizon de 12 mois est en effet remonté à 57,3 après 44,6 en mai, ce qui suggère une expansion. Tous les autres indices demeurent toutefois inférieurs à 50. * ALLEMAGNE - LA CONTRACTION S'ATTÉNUE ENCORE BERLIN - Le secteur industriel allemand a subi en juin une nouvelle contraction de l'activité, montrent les résultats définitifs de l'enquête d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats, mais les usines de la première économie d'Europe ont poursuivi leur redémarrage après la phase de confinement des mois précédents. L'indice PMI manufacturier remonte à 45,2 après 36,6 en mai et 44,6 en première estimation pour juin. "D'un côté, les chiffres montrent que de plus en plus d'industriels allemands commencent à relancer leur production et illustrent un regain de confiance qui avait fait cruellement défaut au cours des mois précédents", commente Phil Smith, économiste d'IHS Markit. "Mais d'un autre côté, la demande reste très contenue et cela freine la reprise." L'enquête montre en effet que les industriels s'appuient sur des carnets de commandes de moins en moins fournis, ce qui pourrait à terme avoir un impact sur l'emploi. * FRANCE - RETOUR DE LA CROISSANCE EN JUIN PARIS - L'activité du secteur manufacturier en France a renoué avec la croissance en juin après le plongeon provoqué par le confinement depuis la mi-mars. L'indice PMI manufacturier ressort à 52,3 selon les résultats définitifs, après 40,6 en mai et un plus bas historique de 31,5 en avril. Il dépasse ainsi légèrement la première estimation qui l'avait donné à 52,1. "L'industrie manufacturière française est repassée en zone de croissance pendant le mois de juin après trois mois de forte contraction pendant le confinement dû au coronavirus", constate Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit. "Le stabilisation de la demande est peut-être plus encourageante encore cependant, car elle signale que les entreprises commencent à croire que le pire de la crise est derrière elles." * GB-STABILISATION APRÈS UNE CHUTE HISTORIQUE LONDRES - L'activité manufacturière au Royaume-Uni s'est stabilisée en juin après la chute historique provoquée par l'épidémie liée au coronavirus et les mesures de confinement prises pour la freiner, montrent les résultats de l'enquête mensuelle d'IHS Markit. L'indice PMI du secteur est ainsi revenu à 50,1, comme en première estimation, après 40,7 en mai, repassant de justesse le seuil de 50 au-dessus duquel il traduit une croissance de l'activité. "La production s'est orientée à la hausse et la demande intérieure s'est raffermie avec l'assouplissement des mesures de confinement, le redémarrage des usines et le retour au travail des salariés", résume Rob Dobson, directeur d'IHS Markit. "L'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 prévu le 4 juillet devrait favoriser une nouvelle amélioration au cours des prochains mois." * ITALIE-21E MOIS CONSÉCUTIF DE CONTRACTION DE L'ACTIVITÉ ROME - L'activité manufacturière en Italie s'est encore contractée en juin, pour le 21e mois d'affilée, mais moins fortement qu'en mai: l'indice PMI du secteur est remonté à 47,5 après 45,4 le mois précédent. Le consensus Reuters le donnait à 47,7. Le PMI manufacturier italien était tombé en avril à 31,1, son plus bas niveau historique. * ESPAGNE - POURSUITE DE LA REPRISE AVEC LA LEVÉE DU CONFINEMENT MADRID - L'activité manufacturière en Espagne s'est encore contractée en juin mais très légèrement après avoir subi sa contraction la plus brutale depuis 12 ans, une amélioration liée à la levée progressive des mesures de confinement. L'indice PMI Markit manufacturier est remonté à 49,0 après 38,3 en mai, enregistrant ainsi sa plus forte hausse d'un mois sur l'autre depuis le lancement des enquêtes mensuelles dans le pays en février 1998. (Bureaux européens de Reuters, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.