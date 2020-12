Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe/PMI-La croissance manufacturière se maintient malgré le confinement Reuters • 01/12/2020 à 10:38









(Actualisé avec la Grande-Bretagne) 1er décembre (Reuters) - Principaux résultats définitifs, publiés mardi, des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe: * ZONE EURO - LA CROISSANCE RALENTIT MAIS RÉSISTE LONDRES - La croissance de l'activité manufacturière a ralenti en novembre mais a résisté à la mise en place des nouvelles mesures de confinement dans plusieurs pays pour tenter d'endiguer la deuxième vague de la pandémie de COVID-19. L'indice PMI du secteur est resté au-dessus de la barre de 50, soit en territoire de croissance, à 53,8 contre 54,8 en octobre, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle que réalise IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI). L'indice définitif de novembre est en outre légèrement supérieur à une première estimation qui le donnait à 53,6. "Bien que le rythme de la croissance ait ralenti par rapport au plus haut de 32 mois atteint en octobre, le fait qu'elle se soit maintenue devrait aider à absorber le choc économique des restrictions liées au COVID-19, qui ont durement frappé le secteur des services", commente Chris Williamson, économiste d'IHS Markit. * ALLEMAGNE - LE RECONFINEMENT PARTIEL A FREINÉ L'ACTIVITÉ BERLIN - La croissance de l'activité du secteur manufacturier allemand a ralenti en novembre en raison des nouvelles mesures de confinement visant à freiner l'épidémie de coronavirus mais les entreprises tournées vers l'export restent optimistes, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle d'IHS Markit. L'indice PMI du secteur a reculé à 57,8 contre 58,2 en octobre. Une première estimation fin novembre l'avait donné à 57,9. Le détail de l'enquête montre que la progression des ventes à l'export a contribué à compenser l'impact du ralentissement de la demande intérieure, explique Phil Smith, économiste d'IHS Markit. De nombreuses entreprises ont en effet évoqué une augmentation des nouvelles commandes en provenance d'Europe continentale et d'Asie, notamment de Chine. * FRANCE - L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE RALENTIT LÉGÈREMENT PARIS - L'activité manufacturière a ralenti en France en novembre, un mouvement logique avec le retour du confinement pour contrer la deuxième vague de coronavirus. L'indice manufacturier est repassé sous la barre de 50, soit en territoire de contraction, à 49,6 contre 51,3 en octobre, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle que réalise IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI). Il est toutefois légèrement supérieur à une première estimation à 49,1. "Avec la réintroduction des mesures de confinement à travers la France, il n'est pas surprenant d'observer une nouvelle détérioration des conditions pour l'activité manufacturière", commente Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit. "Les nouvelles commandes ont nettement baissé, ce qui a pesé sur la reprise observée ces dernier mois et la production est retournée en contraction après cinq mois successifs de croissance", ajoute-t-il. * GRANDE-BRETAGNE - LE STOCKAGE PRÉVENTIF DOPE L'ACTIVITÉ LONDRES - Les entreprises manufacturières britanniques ont enregistré en novembre la plus forte croissance de leur activité depuis près de trois ans grâce au mouvement de stockage de matières premières et de produits finis entreprises avant l'entrée en vigueur éventuelle au 1er janvier de droits de douane en l'absence d'accord avec Bruxelles sur l'après-Brexit. L'indice PMI manufacturier a progressé à 55,6 après 53,7 en octobre, atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2017. Une première estimation l'avait donné à 55,2. "L'approche de la fin de la période de transition du Brexit (...) a conduit à une augmentation des niveaux d'achats et du stockage de matières premières et à une hausse accentuée de l'activité à l'export, les clients basés dans l'Union européenne avançant leurs commandes", explique IHS Markit. Mais Rob Dobson, directeur de l'institut, ajoute que l'évolution de l'activité au-delà du 1er janvier est "très incertaine" une fois que ce mouvement de stockage se dissipera. (Bureaux européens de Reuters, version française Marc Angrand et Patrick Vignal)

