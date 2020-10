Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe/PMI-L'activité du secteur manufacturier s'est renforcée en septembre Reuters • 01/10/2020 à 11:32









(Actualisé avec la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne) 1er octobre (Reuters) - Principaux résultats définitifs des enquêtes Markit auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe: * ZONE EURO - LA CROISSANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER S'ACCÉLÈRE LONDRES - La croissance du secteur manufacturier de la zone euro s'est accélérée en septembre grâce à une hausse de la demande pour les usines de l'union monétaire à la faveur de la levée de certaines des mesures de confinement mises en place pour tenter d'endiguer la propagation de la pandémie de coronavirus. L'indice manufacturier est remonté à 53,7, conformément à une première estimation, après 51,7 en août, montrent les résultats de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI). Il s'installe ainsi plus confortablement au-dessus de 50, soit en territoire de croissance, et atteint son plus haut niveau depuis août 2018, malgré la résurgence des cas de contamination par le COVID-19 qui menace d'imposer un nouveau ralentissement forcé de l'activité. "La reprise du secteur manufacturier de la zone euro s'est renforcée en septembre, mois qui a permis de boucler la plus importante progression trimestrielle de la production depuis les premiers mois de 2018", commente Chris Williamson, économiste d'IHS Markit. * ALLEMAGNE - L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE MONTE EN PUISSANCE BERLIN - La croissance du secteur manufacturier de la première économie d'Europe s'est renforcée en septembre grâce à une progression des commandes et de la production, montrent les résultats de l'enquête réalisée chaque mois par IHS Markit auprès des directeurs d'achat. L'indice manufacturier ressort à 56,4 pour le mois dernier dans sa version définitive. Il est légèrement inférieur à une première estimation à 56,6 mais nettement supérieur à l'indice du mois d'août (52,2). Tous les pans du secteur manufacturier ont vu leurs commandes et leur production grimper grâce à une plus forte demande à l'export, souligne Phil Smith, chef économiste d'IHS Markit. * FRANCE - LE SECTEUR MANUFACTURIER RENOUE AVEC LA CROISSANCE PARIS - Le secteur manufacturier français a renoué avec la croissance en septembre malgré la perspective de nouvelles mesures de restriction face à la résurgence de la pandémie de coronavirus. L'indice manufacturier compilé par IHS Markit auprès des directeurs d'achat s'affiche à 51,2 le mois dernier contre 49,8 le mois précédent. Il est supérieur à une première estimation à 50,9 et repasse au-dessus du seuil de 50, soit en territoire de croissance. "Avec l'approche des mois d'hiver, nous pourrions voir un nouveau renforcement des mesures de restriction, ce qui pourrait ralentir la progression de nombreuses entreprises dans le secteur manufacturier", prévient Eliot Kerr, économiste d'IHS Markit. * GRANDE-BRETAGNE - QUATRIÈME MOIS CONSÉCUTIF DE CROISSANCE POUR LE SECTEUR MANUFACTURIER LONDRES - Le secteur manufacturier britannique a connu en septembre un quatrième mois de croissance consécutif et a vu le rythme des destructions d'emploi ralentir, montrent les résultats de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit/CIPS auprès des directeurs d'achat. L'indice manufacturier s'affiche à 54,1 dans sa version définitive. Il est légèrement inférieur à une première estimation à 54,3 et à l'indice du mois d'août, qui avait atteint un pic de deux ans et demi à 55,2. Cet indice ne s'en maintient pas moins solidement au-dessus du seuil de 50, soit en territoire de croissance. La production et les nouvelles commandes ont augmenté avec l'augmentation des réouvertures d'usine et le retour au travail de nombreux ouvriers qui avaient été mis en chômage temporaire pendant le confinement, souligne IHS Markit dans un communiqué. * ITALIE - TROISIÈME MOIS CONSÉCUTIF DE CROISSANCE POUR LE SECTEUR MANUFACTURIER ROME - Le secteur manufacturier italien a connu en septembre un troisième mois consécutif de croissance, à un rythme comparable au mois précédent, la troisième économie de la zone euro redémarrant après la levée des mesures de confinement. L'indice manufacturier compilé par IHS Markit auprès des directeurs d'achat ressort à 53,2, contre 53,1 en août et 51,9 en juillet. Il se maintient ainsi au-dessus du seuil de 50, qui sépare la contraction de la croissance de l'activité. L'indice de septembre est cependant légèrement inférieur à la prévision médiane des 17 analystes interrogés par Reuters (53,5). Le gouvernement italien anticipe pour cette année une contraction du produit intéreur brut (PIB) de 9%. * ESPAGNE - LE SECTEUR MANUFACTURIER RENOUE AVEC LA CROISSANCE MADRID - L'activité du secteur manufacturier en Espagne a renoué avec la croissance en septembre après s'être contractée le mois précédent sur fond de résurgence des cas de contamination par le COVID-19, montrent les résultats de l'enquête mensuelle réalisée par IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI). L'indice manufacturier remonte à 50,8, soit en territoire de croissance, après 49,9 en août. Il avait plongé en 30,8 en avril sous l'effet des mesures de confinement. "Il y a un retour à la croissance mais les dernières données suggèrent que le secteur manufacturier peine toujours à retrouver un élan significatif", commente Paul Smith, économiste d'IHS Markit. (Bureaux européens de Reuters, version française Patrick Vignal)

