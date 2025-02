Europe: places continentales minées par Donald Trump information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 12:00









(CercleFinance.com) - Si Londres parvient à grappiller 0,2%, les places continentales perdent du terrain (-1% à Francfort, -0,3% à Paris), pénalisées par la confirmation par Donald Trump de son intention d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits européens.



'Il existe un risque d'escalade de la guerre commerciale internationale qui affaiblirait l'économie mondiale et augmenterait l'inflation', prévenait Commerzbank il y a trois semaines, alors le président américain menaçait l'UE de telles taxes pour 'très bientôt'.



Dans ce contexte, les opérateurs ne font guère attention aux résultats dévoilés par Nvidia mercredi soir, montrant pourtant que 'l'engouement qui entoure l'IA n'est pas près de s'essouffler', selon Michael Brown, le stratégiste de Pepperstone.



'La publication permet d'écarter les craintes ayant trait à l'éventualité d'une bulle qui tendrait à se former autour des dépenses d'investissement consacrées à l'IA', renchérissent les équipes de Danske Bank.



Les investisseurs garderont un oeil sur les Etats-Unis cet après-midi, où doivent paraitre plusieurs données macroéconomiques, dont une nouvelle estimation de la croissance du PIB pour le quatrième trimestre 2024, attendue vers 2,2% en rythme annualisé par Jefferies.



En attendant, l'indicateur du sentiment économique (ESI) a augmenté à la fois dans l'Union européenne (+1,1 point à 97,1) et dans la zone euro (+1 point à 96,3), selon les résultats de l'enquête mensuelle conduite par la Commission européenne.



L'amélioration dans l'UE repose sur une confiance plus forte dans l'industrie et chez les ménages, tandis qu'elle a reculé dans la construction, est restée à peu près inchangée dans le commerce de détail et est demeurée stable dans les services.



Dans l'actualité des valeurs, les résultats annuels de Rolls-Royce se trouvent acclamés (+18%), à l'inverse de ceux de WPP (-15%) à Londres, tandis qu'Engie (+5%) caracole en tête à Paris sur un relèvement d'objectifs à l'occasion de sa publication.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.