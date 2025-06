Europe: mouvements limités après la BCE et avant l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les mouvements sont limités sur les places boursières européennes : Paris et Francfort reculent de moins de 0,2% tandis que Londres est à l'équilibre.



Alors que les marchés ont pris bonne note, hier, d'une huitième baisse des taux consécutive de la BCE en moins d'un an, ils ont été surpris par la prudence de l'institution qui a laissé entrevoir une 'pause' dans son cycle d'assouplissement monétaire durant l'été.



Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance d'une hausse de 0,6% du PIB corrigé des variations saisonnières dans la zone euro et dans l'UE au cours du premier trimestre 2025, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Pour rappel, au cours du quatrième trimestre 2024, le PIB avait augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE.



Par ailleurs, en avril 2025, le volume des ventes du commerce de détail, corrigé des variations saisonnières, a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE, par rapport à mars 2025, selon les premières estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Pour rappel, en mars 2025, le volume des ventes du commerce de détail avait augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE.



La production industrielle allemande s'est contractée au mois d'avril, tout comme les exportations, ce qui laisse entendre que la politique protectionniste américaine commence à peser sur la première économie d'Europe.



L'Office fédéral de la statistique a indiqué vendredi matin que la production industrielle avait reculé de 1,4% en avril, après une hausse de 2,3% (chiffre révisé de +3% en première lecture) en mars.



La tendance pourrait cependant rester fragile alors que sera publié en début d'après-midi le rapport sur l'emploi américain, qui fera office de véritable 'test' en vue d'évaluer la santé de la première économie mondiale.





Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds évoluent à 4,37%, tandis que le Bund de même échéance est à 2,54% et l'OAT française à 3,21%.



A Londres, le baril de Brent s'échange contre 65$ (-0,3%) et l'euro cède 0,3% face au billet vert, à 1,141$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Airbus annonce que le BAAINBw, l'agence fédérale allemande des achats militaires, a signé un contrat pour équiper 23 A400M de l'armée de l'air allemande du système de protection DIRCM (Directed Infrared Counter Measures) des systèmes de protection infrarouge.



HSBC Holdings annonce que Sir Mark Tucker quittera ses fonctions de président du conseil d'administration et de membre du conseil le 30 septembre 2025.



Enfin, AstraZeneca annonce l'approbation par la Commission européenne d'un schéma thérapeutique à durée fixe de son traitement Calquence (acalabrutinib) pour les patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC).







