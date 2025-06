Europe: les Bourses se montrent hésitantes information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font globalement du surplace (+0,1% à Londres et à Paris, +0,2% à Milan, -0,2% à Francfort), manifestant ainsi une certaine prudence après l'entrée en vigueur du fragile cessez-le-feu entre Israël et l'Iran.



Alors que l'investiture du président Trump en début d'année avait suscité des espoirs quant au règlement des conflits en Europe de l'Est et au Proche-Orient, Barclays constate que les progrès sur ce plan se sont depuis montrés très faibles.



'La bonne nouvelle, c'est que la réaction du marché, à l'exception des prix de l'énergie, s'est révélée relativement limitée, malgré l'escalade sans précédent des tensions entre Israël et l'Iran', reconnait cependant la banque britannique.



'Face à un environnement mondial (...) propice à la nervosité et à l'incertitude économique ambiante, notamment aux Etats-Unis, les marchés financiers semblent apathiques', préviennent les équipes d'Auris Gestion.



Selon ces dernières, les marchés seraient entrés dans une 'période de transition qui pourrait durer tout l'été, modulo les droits de douane dont la date butoir pour les négociations est toujours fixée au 9 juillet'.



Au-delà des négociations commerciales entre Washington et Bruxelles, les investisseurs s'interrogent sur l'avenir des relations transatlantiques alors que doit s'ouvrir ce mercredi le sommet de l'OTAN à La Haye, au Pays-Bas.



En amont de la réunion, Donald Trump s'est en effet interrogé sur le sens de l'article 5 du Traité de l'Atlantique Nord, qui impose en principe une riposte des alliés en cas d'agression de l'un d'entre eux, jugeant qu'il s'agissait d'une question d'interprétation.



Au chapitre des statistiques du jour, l'INE a confirmé une croissance de 0,6% du PIB de l'Espagne au premier trimestre 2025 en rythme séquentiel (après 0,7% au dernier trimestre 2024), une croissance tirée essentiellement par la demande intérieure.



Par ailleurs, la confiance des ménages français se montre stable en juin à un niveau qui demeure dégradé, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui demeure à 88, bien au-dessous donc de sa moyenne de longue période (1987 à 2024).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.