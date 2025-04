Europe: les Bourses reprennent espoir information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes tentent de se redresser (+1,9% à Londres, +1,4% à Francfort, +1,3% à Paris) après trois séances cauchemardesques, dans l'espoir d'un début d'accalmie des tensions commerciales.



A l'issue d'une séance particulièrement volatile, Wall Street a clôturé lundi sur un repli de 0,2% seulement pour le S&P500 et même un gain de 0,1% pour le Nasdaq, reflétant un regain d'optimisme qui s'est propagé sur les places asiatiques ce matin.



Les investisseurs semblent espérer un engagement de discussions entre les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux, et notamment avec la Chine, pour éviter une escalade tarifaire très dommageable à l'ensemble de l'économie mondiale.



Lors d'une interview accordée au journaliste trumpiste Tucker Carlson sur X, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a d'ailleurs déclaré que l'administration américaine était ouverte à des négociations afin d'alléger les barrières commerciales.



Par ailleurs, certains demeurent optimistes pour l'Europe, à l'instar d'Invest Securities, qui estimait jeudi dernier que 'bien qu'il faille se garder de toute conclusion hâtive, l'Europe pourrait être la grande bénéficiaire de la politique de Donald Trump'.



'Si la visibilité va rester faible, la reprise en main de son avenir, combinée à des attentes modestes de résultats et une valorisation en ligne avec sa moyenne historique sont autant d'arguments à une poursuite de la surperformance de l'Euro Stoxx', expliquait-il.



A contre-courant de la tendance générale, Infineon cède 1% à Francfort après un accord pour l'acquisition de l'activité Automotive Ethernet de Marvell Technology, pour un prix d'achat de 2,5 milliards de dollars en numéraire.



Repsol (stable à Madrid) reste lui aussi à l'écart de la tendance favorable, la compagnie pétro-gazière ayant fait état d'indicateurs d'activité décevants au titre de son premier trimestre dans un contexte de chute des prix pétroliers.





