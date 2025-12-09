Europe : les Bourses ne savent trop sur quel pied danser
A en croire l'outil FedWatch du CME, ce sont désormais plus de 89% des intervenants qui s'attendent à une nouvelle baisse d'un quart de point des taux directeurs de l'institution ce mercredi, la troisième en moins de trois mois.
"L'enjeu, c'est surtout de savoir quel rythme d'assouplissement sera mis en oeuvre l'an prochain", pointe Christopher Dembik, chez Pictet AM, pour qui il faudra probablement attendre la nomination du successeur de J. Powell pour en savoir plus.
Chez J.Safra Sarasin, on estime qu'il va devenir "bien plus difficile de mettre en oeuvre l'ensemble des baisses de taux actuellement intégrées dans les prix de marché, même avec un président de la Fed plus accommodant".
La perspective de deux nouvelles baisses de taux en 2026 semble néanmoins loin d'être gravée dans le marbre, au vu de la nette remontée des rendements des Treasuries avec un taux de référence à 10 ans autour de 4,16% actuellement.
Même si la question du pouvoir prédictif des courbes de rendements peut légitimement se poser, l'apparition de ce signal contrariant sur le compartiment obligataire conduit les marchés d'actions à se montrer plus indécis.
Dans l'actualité en Europe, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est accru à 16,9 milliards d'euros en octobre, grâce à un tassement de 1,2% des importations alors que les exportations sont restées à peu près stables ( 0,1%).
Si les exportations allemandes vers les Etats-Unis ont chuté de 7,8% par rapport à septembre, comme l'on pouvait s'y attendre dans un contexte de tarifs américains nettement plus élevés, celles vers le reste de l'UE ont augmenté de 2,7%.
"Cela donne l'espoir que les vents contraires du commerce extérieur ne seront pas aussi forts dans les mois à venir qu'on le craignait compte tenu des frictions dans le commerce mondial", réagit-on chez Commerzbank.
Dans l'actualité des valeurs, ThyssenKrupp dévisse de 9% à Francfort après la publication de ses résultats, des performances meilleures que prévu au titre de son dernier trimestre se trouvant éclipsées par des perspectives jugées décevantes.
