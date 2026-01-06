 Aller au contenu principal
Europe : les Bourses hésitent à suivre Wall Street
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 11:18

Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé ( 0,4% à Londres, stabilité à Francfort et à Milan, -0,2% à Madrid, -0,5% à Paris), se montrant ainsi hésitantes à suivre la dynamique favorable de Wall Street.

Les principaux indices américains ont en effet confirmé lundi leur solide entame d'exercice : le Dow Jones a progressé de 1,2% pour se hisser vers de niveaux records tandis que le S&P 500 prenait 0,6% et que le Nasdaq avançait de 0,7%.

"Clairement, le marché haussier tourne encore à plein régime en ce début d'année en dépit des mauvaises nouvelles qui commencent à pointer leur nez", constate Michael Brown, stratège de recherche senior chez Pepperstone.

Les investisseurs ont non seulement fait fi des incertitudes géopolitiques, mais aussi des déceptions sur le front macroéconomique, puisque l'ISM manufacturier américain est ressorti en léger repli à 47,9, traduisant une contraction accentuée du secteur.

Les places européennes semblent toutefois perturbées par l'indice PMI composite de la zone euro, qui s'est replié de 52,8 en novembre à 51,5 en décembre, signalant un ralentissement de la croissance de l'activité globale des entreprises.

"La moyenne de l'indice PMI composite de la zone euro sur les trois derniers mois de l'année a nettement dépassé celle du 3e trimestre, suggérant une accélération de la croissance du PIB", tempère Cyrus de la Rubia, à la Hamburg Commercial Bank.

Dans l'actualité des valeurs, Adidas lâche 7% à Francfort sur une dégradation de Bank of America de "acheter" à "sous-performance", l'analyste estimant que la récente hausse du titre anticipait à tort un soutien lié à la Coupe du monde 2026.

Novo Nordisk grimpe de 5% à Copenhague après le lancement aux Etats-Unis de la version orale de son traitement amaigrissant Wegovy, ce qui élargit le potentiel commercial du produit et renforce ses perspectives de croissance.

Aperam cède 2% à Amsterdam après la confirmation de perspectives peu favorables pour le 4e trimestre 2025, marquées par un Ebitda ajusté attendu en baisse par rapport au précédent, et malgré l'amélioration progressive du désendettement.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

