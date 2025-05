Europe: les Bourses entament la semaine du bon pied information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Dans le sillage des places asiatiques, les Bourses européennes entament la semaine du bon pied (+0,5% à Londres, +1,1% à Francfort, +1,2% à Paris), sur fond de bonnes nouvelles sur le front des relations commerciales sino-américaines.



'L'appétit pour le risque a fortement rebondi alors que les États-Unis et la Chine ont fait une percée inattendue dans les négociations tarifaires, faisant bondir l'indice Hang Seng de près de 3,3% aujourd'hui', constate Pepperstone.



'Les États-Unis et la Chine ont convenu de réduire considérablement les droits de douane sur les importations en provenance de l'autre pendant 90 jours, période durant laquelle les négociations se poursuivront', précise Commerzbank.



'Le succès de ces négociations n'est pas garanti, d'autant plus que le gouvernement américain souhaite rendre les échanges commerciaux entre les deux pays plus équilibrés, ce qui n'est pas conforme aux intérêts chinois', reconnait la banque allemande.



'Cependant, la situation s'est considérablement améliorée pour le moment', se félicite néanmoins Commerzbank, jugeant que 'en particulier, le risque d'une récession américaine accompagnée d'une forte inflation a diminué'.



Aucune donnée macroéconomique n'était prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre notamment l'indice ZEW en Allemagne, des estimations de PIB dans la zone euro et au Royaume-Uni, ou encore le taux de chômage en France.



Aux Etats-Unis aussi les statistiques seront nombreuses cette semaine, avec en particulier les chiffres de l'inflation, des ventes de détail, de la production industrielle et de la construction résidentielle pour le mois dernier.



Sur le front des publications d'entreprises des jours à venir, sont par exemple attendues celles des groupes allemands Bayer, Munich Re et Allianz en Europe, ainsi que celle de Cisco Systems de l'autre côté de l'Atlantique.



Pour l'heure, Unicredit s'adjuge plus de 3% à Milan, l'établissement bancaire ayant revu à la hausse son objectif de bénéfice net pour 2025, dans le sillage de la publication de résultats 'record' au titre du premier trimestre.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.