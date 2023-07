Europe: le vert prédomine à une semaine de la BCE information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 11:43

(CercleFinance.com) - L'optimisme prévaut plus ou moins au sein des places européennes (+0,6% à Londres, +0,2% à Francfort et à Paris), à une semaine d'une réunion de la BCE devant déboucher sur un nouveau tour de vis monétaire, dans l'espoir qu'il s'agisse du dernier.



'Nous nous attendons à ce que la BCE relève ses taux directeurs de 25 points de base le 27 juillet et maintienne un biais de hausse pour les décisions futures en matière de taux', pronostique Barclays ce matin.



Ce dernier pense toutefois que l'institution ne fournira pas d'indications fermes sur la question de savoir si elle les relèvera à nouveau après l'été, et pense toujours pour sa part que le taux de dépôt sera maintenu à 3,75% pour l'année à venir.



En l'absence de donnée macroéconomique majeure -hormis une stabilité du climat des affaires en juillet en France selon l'Insee- les investisseurs concentrent leur attention sur les nombreuses publications trimestrielles de la matinée en Europe.



Ainsi, les opérateurs saluent les résultats dévoilés par le groupe d'ingénierie ABB (+3% à Zurich) et le groupe de communication Publicis (+3% à Paris), accompagnés de relèvements de prévisions pour l'année en cours.



Ils se montrent toutefois moins enthousiastes concernant les publications du fournisseur d'arômes et parfums Givaudan (-1% à Zurich), de la compagnie aérienne easyJet (-2% à Londres) et surtout du fabricant d'électroménager Electrolux (-15%).