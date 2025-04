Europe: le vert domine avec l'automobile et malgré LVMH information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 11:28









(CercleFinance.com) - Un certain optimisme continue de prévaloir sur les places européennes (+1% à Londres, +1,4% à Francfort, +0,5% à Paris), les investisseurs continuant d'espérer un apaisement des tensions commerciales qui ont secoué les marchés mondiaux ces dernières séances.



Après avoir profité lundi de l'annonce d'une exemption de surtaxes américaines sur des smartphones, ordinateurs et semi-conducteurs importés de Chine, de nouvelles déclarations du président américain viennent nourrir la confiance.



Donald Trump s'est en effet dit prêt à accorder un possible sursis au secteur automobile, évoquant la possibilité d'une suspension des droits de douane de 25% imposés sur les voitures importées aux Etats-Unis depuis le 3 avril.



Ces propos encourageants profitent naturellement aux valeurs du secteur, non seulement les constructeurs (+4% sur Stellantis, +3% sur Volkswagen, BMW ou Mercedes-Benz), mais aussi les équipementiers (+4% sur Forvia et Valeo).



A l'inverse, le secteur du luxe fait plutôt grise mine (-2% sur Burberry, -1% sur Hermès, Kering ou Richemont) dans le sillage du géant du secteur LVMH (-7%), dont les ventes ont déçu avec une baisse organique de 3% au premier trimestre.



'Les ventes de LVMH au premier trimestre, sensiblement pires qu'attendu, suggèrent que la fin des révisions à la baisse des résultats n'est pas encore en vue', réagit UBS, qui réduit ses BPA -déjà inférieurs au consensus- de 11% pour 2025 à 2027.



Reconnaissant ainsi un 'début d'année peu propice' avec un momentum toujours négatif, Oddo BHF estime quant à lui que 2025 s'annonce comme 'un nouvel exercice de transition' pour le groupe, au vu du contexte sectoriel 'peu hospitalier'.



Toujours dans l'actualité des valeurs, les opérateurs acclament les trimestriels de l'équipementier de réseaux Ericsson (+5%), marqués par une nette amélioration des marges, mais ne réagissent guère au point d'activité de Beiersdorf (+1%).



Sur le front des statistiques du jour, et sans grande surprise, l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne chuté de 65,6 points ce mois-ci pour s'établir à -14, une baisse d'une ampleur inédite depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022.



Autre donnée parue au cours de la matinée, la production industrielle a augmenté de 1,1% dans la zone euro et de 1% dans l'UE en février par rapport au mois précédent, après des progressions de 0,6% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE en janvier.





