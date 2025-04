Europe: le pic d'incertitude pourrait avoir été atteint (DB) information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - L'incertitude sur les marchés boursiers européens pourrait avoir atteint un pic ce lundi, à en croire les équipes de Deutsche Bank.



L'indice de volatilité de l'Euro STOXX 50, le VSTOXX, principal baromètre de la peur sur les places du Vieux Continent, s'envole de plus de 27% aujourd'hui pour dépasser 42,2, après avoir culminé à 53,5 ce matin, un plus haut depuis la crise du Covid, en mars 2020.



'En termes d'incertitudes sur les perspectives, nous croyons que nous devrions avoir atteint un plafond aujourd'hui', écrit le stratège Maximilian Uleer dans une note.



'Nous pensons que de moins en moins d'incertitudes vont se matérialiser et que les inconnues déjà apparues sont désormais bien intégrées dans les niveaux de volatilité existants', estime l'analyste de la banque allemande.



'Nous n'écrivons pas souvent sur les questions liées à la volatilité, à moins de voir une réelle opportunité, comme cela a pu être le cas lors du début de la guerre en Ukraine ou au moment où la volatilité avait atteint des creux historiques au premier semestre de l'an dernier', rappelle Maximilian Uleer.



De son point de vue, les droits de douane réciproques dévoilés la semaine dernière par la Maison Blanche ont certes dépassé les attentes, mais restent sujets à d'éventuelles négociations.



'Nous considérons que de possibles accords ou des concessions pourraient être bien accueillies et réduire le niveau d'incertitude actuel', ajoute l'analyste.



'Le fait que la cote de popularité (de Trump, NDLR) chute et que les marchés sombrent (avec leur plus forte correction sur cinq jours depuis 2022) met la pression sur Washington pour apaiser les choses', assure Deutsche Bank.





