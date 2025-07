Europe: la saison des résultats commence information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 11:35









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes restent globalement proches de leurs équilibres ce mercredi (+0,2% à Londres, +0,1% à Francfort, -0,1% à Paris, +0,3% à Milan), alors que la saison des résultats trimestriels s'engage sur le vieux continent.



'Le consensus s'attend à ce que les BPA en Europe baissent de 3% en rythme annuel au deuxième trimestre, un plus bas de cinq trimestres, plombés par la baisse des chiffres d'affaires et les taux de change défavorables', indique Bank of America.



Selon lui, les secteurs de l'énergie et de la consommation discrétionnaire devraient être les principaux freins sur les résultats du Stoxx 600, tandis que les services financiers devraient connaître une saison en demi-teinte.



ASML dévisse de plus de 8% à Amsterdam après la présentation par l'équipementier pour l'industrie des semiconducteurs de résultats et revenus en léger retrait séquentiel au deuxième trimestre, ainsi que de propos prudents pour l'année prochaine.



'Pour 2026, nous voyons que les fondamentaux de nos clients IA demeurent solides. En même temps, nous continuons d'observer une incertitude grandissante tirée par les développements macroéconomiques et géopolitiques', affirme son CEO.



A Paris, Renault plonge de 17% après la présentation par le constructeur au losange de ses données préliminaires pour son premier semestre, pointant notamment une performance du mois de juin moins élevée qu'anticipé.



Richemont gagne 1% à Zurich, le groupe de luxe ayant dévoilé un chiffre d'affaire en hausse de 6% à taux de change constants au titre de son premier trimestre 2024-25, 'dans un contexte macroéconomique et géopolitique volatil'.



Sur le front des statistiques, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en augmentation de 3,6% sur un an en juin, en légère accélération donc par rapport au taux annuel de 3,4% du mois précédent.



En excluant l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac, l'IPC sous-jacent a grimpé de 3,7% sur un an le mois dernier, après 3,5% en mai. Le taux annuel de l'IPC des biens est passé de 2 à 2,4%, alors que celui de l'IPC des services s'est maintenu à 4,7%.



Par ailleurs, le solde corrigé des variations saisonnières de la zone euro s'est établi à 16,2 milliards d'euros au mois de mai, en hausse par rapport à avril (15,1 milliards), les exportations (-0,5%) ayant moins diminué que les importations (-1%).





