Europe:la prudence l'emporte après une série de statistiques information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les places boursières européennes sont en nette baisse ce matin, Londres et Francfort cèdent 0,7% tandis que Paris lâche 1%.



Rappelons qu'hier, les indices US ont terminé en fort recul avec -1,4% pour le Nasdaq, -1,6% pour le S&P500 et -1,9% pour le Dow Jones.



La matinée est ponctuée par la publication de plusieurs statistiques, à l'instar des indices PMI sur le Vieux Contient.



A ce titre, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est replié de 50,4 en avril à 49,5 en mai, s'inscrivant sous le 50 du sans changement pour la première fois depuis cinq mois et traduisant donc un repli marginal de l'activité du secteur privé.



Ce retour à la baisse de l'activité globale reflète une légère réduction de celle du secteur des services, laquelle s'est repliée pour la première fois depuis novembre 2024, alors que la production manufacturière a augmenté pour un troisième mois consécutif.



Au Royaume-Uni, la contraction de l'activité du secteur privé britannique s'atténue en mai, au vu de l'indice PMI flash composite de l'activité globale -calculé par S&P Global-, qui ressort à 49,4 en mai, contre 48,5 le mois précédent.



L'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est établi à 48 en mai, se maintenant ainsi en dessous de la barre du 50 qui sépare la contraction de la croissance pour un neuvième mois consécutif.



Affichant un niveau très proche de celui d'avril (47,8) et identique à celui enregistré en mars, cet indicateur calculé par S&P Global continue de mettre en évidence une contraction modérée de l'activité du secteur privé français pour le mois en cours.



En Allemagne, le climat des affaires allemand s'est amélioré légèrement, à en croire l'indice ifo qui a augmenté à 87,5 en mai, contre 86,9 le mois dernier, 'la forte augmentation récente de l'incertitude parmi les entreprises s'étant quelque peu atténuée'.



'Les investisseurs devraient porter une attention particulière aux données PMI des Etats-Unis (à paraitre cet après-midi)', selon Linh Tran, pour qui un bon chiffre pourrait 'renforcer les attentes d'une croissance économique durable et soutenir les actions'.



'A l'inverse, des données plus faibles pourraient accroître les craintes d'un ralentissement du cycle de croissance, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur le S&P500', poursuivait cet analyste de marché chez XS.com.



Les marchés restent préoccupés par les tensions sur le compartiment obligataire, la dernière adjudication des US T-Bonds à 20 ans ayant illustré la défiance des marchés à l'égard de la dette US.



Dans ce contexte, les US T-Bonds à 10 ans évoluent à 4,58% tandis que le Bund de même échéance est à 2,64% et l'OAT française à 3,32%.



A Londres, le baril de Brent s'échange à 64$ (-0,9%). L'once d'or gagne 0,5%, vers 3310$ et l'euro cède 0,3% face au billet vert, à 1,13$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Generali a publié un résultat net ajusté en croissance de 7,6% à 1,2 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2025, soit 0,79 euro par action, un BPA ajusté en hausse encore plus forte de 9,4%.



easyJet recule de plus de 3% à Londres, après la publication par la compagnie aérienne à bas prix d'une perte avant impôt de 394 millions de livres sterling au titre de son premier semestre 2024-25 (clos fin mars).



Rio Tinto annonce que son directeur général, Jakob Stausholm, quittera ses fonctions plus tard cette année, à l'issue d'un processus de succession déjà en cours. Le groupe minier a par ailleurs annonceéque des travaux préliminaires et des études d'ingénierie finale allaient être lancés en vue d'augmenter la capacité de production de bauxite sur le site d'Amrun, situé dans la péninsule du cap York (Queensland, Australie).







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.