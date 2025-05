Europe: la confiance l'emporte au sein des Bourses information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gagnent du terrain ce vendredi (+0,7% à Londres et à Francfort, +0,6% à Paris), au terme d'une semaine marquée par un regain de confiance des investisseurs au sujet des tensions commerciales.



Après le choc des annonces tarifaires du 'Liberation Day', l'heure semble aujourd'hui être à la désescalade et l'accord sino-américain trouvé le week-end dernier à Genève a indéniablement ravivé l'appétit pour le risque chez les opérateurs.



'L'optimisme actuel du marché repose sur des bases fragiles', avertit cependant Andrew Lake, chez Mirabaud Asset Management. 'Pourtant, les marchés continuent de progresser. La dislocation ne peut pas durer indéfiniment', prévient-il.



'Les vrais effets négatifs des droits de douane sont encore à venir: hausse des prix, baisse des profits et possible ralentissement de l'emploi', préviennent les équipes de de J.Safra Sarasin, rappelant que 'la guerre commerciale est loin d'être réglée'.



Au chapitre des statistiques du jour, le taux de chômage en France au sens du BIT s'est accru de 0,1 point à 7,4% au premier trimestre 2025, un taux qui reste néanmoins 'nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-3,1 points)', selon l'Insee.



Par ailleurs, le surplus commercial de la zone euro s'est accru à 27,9 milliards d'euros en mars, niveau le plus élevé depuis janvier 2002, avec une progression de 2,9% des exportations en rythme séquentiel alors que les importations ont augmenté de 1%.



Sur le front des valeurs, Richemont grimpe de 6% à Zurich, après la publication par le groupe de luxe d'un résultat net en croissance de près de 17% au titre de son exercice clos fin mars, lui permettant d'augmenter de 9% son dividende.



Toujours à Zurich, les opérateurs accueillent positivement la publication trimestrielle du réassureur Swiss Re (+2%), marquée par un bénéfice net supérieur aux attentes et en hausse de 16%, et ce malgré un impact des sinistres importants.





