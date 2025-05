Europe: l'optimisme domine après les PMI et l'inflation information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - L'optimisme domine ce vendredi au sein des Bourses européennes (+0,7% à Londres, +1,4% à Francfort et à Paris), encouragées par des nouvelles plutôt rassurantes sur le front de l'activité et de l'inflation sur le vieux continent.



À 49 en avril contre 48,6 en mars, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, a en effet atteint un sommet de 32 mois et signalé une contraction marginale de la conjoncture du secteur.



Après être repartie à la hausse en mars, la production a poursuivi sa courbe ascendante et a même enregistré son plus fort taux de croissance depuis un peu plus de trois ans, et ce malgré une nouvelle baisse des nouvelles commandes.



'La réduction des taux d'intérêt de la BCE et les perspectives d'un nouvel assouplissement de la politique monétaire pourraient en outre soutenir l'activité dans les prochains mois', estime Cyrus de la Rubia, de la Hamburg Commercial Bank.



Cette perspective ne semble d'ailleurs pas remise en cause par les derniers chiffres de l'inflation, Eurostat venant de faire état d'une stabilité de son taux annuel dans la zone euro à 2,2% en avril, selon son estimation rapide.



Les opérateurs vont maintenant tourner leurs regards vers le rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis, en début d'après-midi, qui pourrait d'autant plus retenir l'attention après les piètres chiffres dévoilés par le cabinet ADP mercredi.



Les investisseurs restent par ailleurs concentrés sur les résultats des entreprises, après ceux des géants technologiques américains : si ceux de Microsoft et de Meta ont été acclamés jeudi, ceux d'Apple et d'Amazon sont jugés plus décevants.



De ce côté-ci de l'Atlantique, les investisseurs saluent les trimestriels meilleurs que prévu de Shell (+2% à Londres), d'Airbus (+4% à Paris) et d'ING (+5% à Amsterdam), à l'inverse de la publication de BASF (-2% à Francfort).





