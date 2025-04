Europe: l'heure reste à la prudence pour les Bourses information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent un peu de terrain (-0,6% à Londres, -0,4% à Francfort et à Paris), alors que les investisseurs braquent leurs regards vers la BCE qui devrait annoncer, en début d'après-midi, une baisse de ses taux directeurs.



'La BCE devrait abaisser ses taux de 25 points de base et indiquer clairement qu'elle envisage de nouvelles baisses, sous réserve des données à venir', pronostique ainsi David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton.



'Les risques de baisse pour une croissance déjà faible pourraient s'accentuer suite aux annonces de tarifs douaniers américains, et ces préoccupations devraient l'emporter sur les craintes d'augmentations ponctuelles du niveau des prix', estime-t-on chez PIMCO.



'Plusieurs arguments plaident pour une politique monétaire plus accommodante de la BCE et en particulier la forte appréciation de l'euro depuis fin février, qui constitue un vrai durcissement des conditions financières', avance pour sa part CPRAM.



Ce dernier rappelle aussi que l'inflation a surpris à la baisse récemment, avec un taux sous-jacent qui est tombé à 2,4% en mars, son plus bas niveau depuis plus de trois ans, et que le ralentissement des salaires s'est poursuivi.



La perspective d'un assouplissement monétaire sur le vieux continent n'empêche toutefois pas les Bourses de reculer ce matin, les nouvelles sur le front de la guerre commerciale continuant d'accaparer l'attention des investisseurs.



'A ce sujet, il faudra surveiller de près les négociations entre le Japon et les États-Unis. L'archipel nippon sert de cobaye au reste du monde', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'En attendant un éventuel accord entre le Japon et les États-Unis, les marchés devraient continuer d'être volatils et erratiques', prévient le professionnel, qui doute que la baisse des taux largement attendue par la BCE cet après-midi change la donne.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent les publications trimestrielles de Siemens Energy (+10% à Francfort) et d'ABB (+4% à Zurich), mais délaissent celles de Hermès et de Pernod Ricard (-1% chacun) à Paris.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.