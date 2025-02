Europe: l'heure est à la stabilisation pour les Bourses information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent globalement à se stabiliser (+0,4% à Paris, mais -0,1% à Francfort et -0,2% à Londres), après des gains signés jeudi par les places continentales sur fond d'espoirs d'une issue à la guerre qui oppose depuis trois ans la Russie et l'Ukraine.



Pour rappel, Donald Trump a fait savoir, après des entretiens téléphoniques, que Washington et Moscou prévoyaient d'entamer des négociations pour résoudre le conflit, envisageant même une prochaine rencontre avec Vladimir Poutine en Arabie saoudite.



'Une fin de la guerre en Ukraine augmenterait la probabilité de notre scénario 'Boucle d'or' pour 2025, car pourrait réduire considérablement les pressions inflationnistes et donc aider les banques centrales à réduire leurs taux', estime Panmure Liberum.



Selon la banque d'investissement britannique, les principaux bénéficiaires d'une fin du conflit russo-ukrainien seraient les actions des compagnies aériennes, des entreprises chimiques ainsi que d'autres industries énergivores.



'Contrairement à l'invasion russe il y a près de trois ans, une éventuelle résolution de la guerre aurait probablement un impact global assez limité sur les marchés, en dehors des actifs directement liés aux économies russe et ukrainienne', tempère Capital Economics.



Principale statistique de la matinée, le PIB a augmenté de 0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE au quatrième trimestre 2024 en rythme séquentiel, selon Eurostat qui révise ainsi en hausse de 0,1 point dans les deux cas ses toutes premières estimations.



Toujours au chapitre des données macroéconomiques, l'après-midi verra paraitre plusieurs indicateurs permettant de jauger la conjoncture économique américaine, dont les ventes de détail et la production industrielle pour le mois de janvier.



En attendant, sur le front des valeurs européennes, Hermès gagne plus de 1% à Paris dans le sillage des résultats annuels de bonne facture dévoilés par la maison de luxe, et contribue ainsi à la surperformance du CAC40 ce vendredi.





