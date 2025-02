Europe: inflation US attendue plutôt avec confiance information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes grappillent un peu de terrain (+0,1% à Londres, +0,3% à Francfort et à Paris), plutôt confiantes à l'approche de la parution de l'inflation aux Etats-Unis, l'une des principales données macroéconomiques de la semaine.



Le Département américain du Travail doit diffuser en début d'après-midi l'indice des prix à la consommation pour janvier, attendu par Jefferies en croissance annuelle de 2,9% en données brutes et de 3,1% en sous-jacent (hors alimentation et énergie).



'Ce rapport ne sera pas encore affecté par les annonces et contre-annonces sur les droits de douane, mais les suivants pourraient l'être si ces mesures sont maintenues contre le Canada et le Mexique', prévient-on chez Oddo BHF.



'A plus long terme, nous voyons encore de la désinflation dans les tuyaux pour cette année, en dépit d'une escalade de la politique douanière', juge cependant Goldman Sachs, qui pronostique un taux d'inflation annuel sous-jacent de 2,8% en décembre 2025.



Les chiffres attendus cet après-midi devraient d'autant plus retenir l'attention que Jerome Powell, dans son audition au Congrès de la veille, a souligné qu'elle 'restait quelque peu élevée par rapport à l'objectif de 2%'.



'Étant donné que notre orientation politique est maintenant nettement moins restrictive qu'elle ne l'était auparavant et que l'économie reste forte, nous n'avons pas besoin d'être pressés de l'ajuster', estimait le président de la Fed.



Dans l'actualité des valeurs, Heineken bondit de 11% à Amsterdam après l'annonce par le brasseur, en marge de résultats annuels en progression, d'un programme de rachat d'actions sur deux ans pour 1,5 milliard d'euros.



Parmi les autres publications du jour, et toujours à Amsterdam, les opérateurs acclament les résultats annuels dévoilés par la banque ABN Amro (+8%), mais sanctionnent lourdement ceux du distributeur alimentaire Ahold Delhaize (-5%).





