Europe: Francfort et Paris décrochent au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en net repli ce matin, Londres recule de 0.3% devant Paris (-1.4%) et Francfort (-1.8%).



Hier soir, Wall Street a terminé en vert après les annonces de la Fed (+0,9% sur le Dow Jones, +1,4% sur le Nasdaq). Sans surprise, la banque centrale américaine a maintenu ses taux directeurs inchangés à 4,25/4,50% pour la deuxième fois consécutive, mais elle a fait part de commentaires et de projections interprétés comme plus accommodants que prévu.



Selon son président Jerome Powell, les dernières données économiques suggèrent que l'économie des Etats-Unis s'affaiblit un peu, mais que ni récession, ni surchauffe inflationniste ne pointent à l'horizon, et qu'il n'a donc pas de nécessité de changer son fusil d'épaule.



'Bien que ses projections actualisées indiquent toujours deux baisses de taux au cours de l'année, les responsables de la politique monétaire sont plus nombreux qu'auparavant à imaginer ne pas les baisser du tout ou une seule fois', souligne toutefois Commerzbank.



Après la Fed mercredi soir, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de dévoiler, en milieu de séance, son verdict de politique monétaire, un maintien de son taux directeur inchangé à 4,50% par un vote de sept voix contre deux étant ainsi anticipé par Bank of America.



'Le procès-verbal devrait souligner que les risques d'inflation sont bilatéraux, même si l'opinion centrale est que le processus de désinflation généralisé est probablement sur la bonne voie', anticipe BofA, pour qui 'la dépendance aux données devrait encore s'intensifier'.



Au chapitre des données macroéconomiques, les marchés prendront connaissance de plusieurs statistiques américaines cet après-midi, dont l'indice de la Fed de Philadelphie, puis l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board.



Du côté des valeurs européennes, RWE publie un bénéfice net ajusté de 2,32 milliards d'euros au titre de l'exercice 2024, en net repli par rapport à 2023 (4,1 milliards d'euros), mais dans la fourchette haute de ses prévisions 2024, qui visaient un chiffre compris entre 1,9 et 2,4 milliards d'euros.



RTL Group annonce un chiffre d'affaires stable à 6 254 millions d'euros sur 2024 (contre 6 234 millions d'euros en 2023). Le chiffre d'affaires a baissé de 1,5 % sur une base organique par rapport à 2023, principalement en raison de Fremantle précise la direction.



Enfin, Lanxess dévisse de 9% à Francfort, le chimiste de spécialités ayant déclaré, lors de la publication de ses résultats 2024, s'attendre à ce que 'l'environnement économique et géopolitique reste difficile' pour l'exercice qui commence.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.