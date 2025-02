Europe: du surplace après l'inflation britannique information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 11:23









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font globalement du surplace ce mercredi (stabilité à Londres, +0,1% à Francfort, -0,1% à Paris), hésitant manifestement à poursuivre sur leur lancée après plusieurs semaines de rattrapage vis-à-vis de Wall Street.



Les indices actions ont bien débuté 2025, avec des hausses de l'Eurostoxx 50 et du S&P 500 de respectivement +13% et +4,2% depuis le 1er janvier. 'Pour le deuxième mois d'affilée, les indices européens ont donc largement surperformé', soulignait mardi Turgot AM.



'Ils ont bénéficié à la fois de la baisse supplémentaire du taux de dépôt de la BCE de 25 points de base, à 2,75%, et de statistiques conjoncturelles rassurantes', selon la société de gestion, qui pointait les données avancées sur le secteur manufacturier.



'L'idée que les Européens n'ont d'autre choix que de s'entendre pour apporter un soutien conséquent à leur économie face à la menace Trump explique également cette trajectoire haussière', poursuivait Turgot AM.



La seule donnée macroéconomique de la matinée n'est toutefois pas de nature à soutenir le moral des investisseurs : l'inflation au Royaume-Uni a vivement accéléré en janvier pour atteindre un rythme annuel de +3%, et même de +3,7% en données sous-jacentes.



'Des chiffres de cet acabit ne permettent tout simplement pas à la Banque d'Angleterre d'adopter une position plus accommodante à l'heure actuelle', réagit Michael Brown, stratège principal de recherche chez Pepperstone.



'Par conséquent, le rythme actuel 'progressif et prudent' des baisses de taux devrait se poursuivre dans un avenir prévisible', juge-t-il, pronostiquant une baisse de 25 points de base en mai et un taux directeur terminant l'année à 3,75%.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs sanctionnent lourdement les résultats annuels de Philips (-11% à Amsterdam), légèrement sous les attentes au niveau du BPA et accompagnés de perspectives prudentes pour 2025.



A Londres, si les résultats meilleurs que prévu de la banque HSBC (+1%) sont plutôt bien accueillis par le marché, on ne peut en dire autant de la publication légèrement décevante du groupe de défense BAE Systems (-1%).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.