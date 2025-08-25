Europe: début de semaine globalement dans la prudence
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 11:10
Les investisseurs avaient pourtant salué vendredi, juste avant de partir en week-end, les propos plutôt conciliants du patron de la Fed, Jerome Powell, à l'occasion du symposium annuel des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming).
S'il n'a pas clairement indiqué qu'un nouveau cycle d'assouplissement serait imminent, il a reconnu que l'évolution de l'équilibre des risques pourraient justifier un ajustement de l'orientation de la politique monétaire américaine.
'On sent de plus dans son discours une priorisation claire de l'objectif de plein emploi par rapport à celui de stabilité des prix', souligne Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.
Après Jackson Hole, c'est désormais Nvidia qui devrait concentrer l'attention des investisseurs cette semaine, le fabricant de puces dédiées à l'IA -et l'une des toutes premières capitalisations mondiales- devant dévoiler ses comptes mercredi soir.
'Ces résultats, qui devraient être supérieurs aux attentes du marché, devraient confirmer la bonne dynamique des actions technologiques', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.
'Pour l'instant, on ne voit pas ce qui pourrait provoquer un repli durable du marché. Même la hausse significative des obligations à maturité longue ne semble pas provoquer de sueurs froides', poursuit d'ailleurs le professionnel.
Outre les résultats de Nvidia -ainsi que d'autres grands noms américains comme Dell ou HP-, les opérateurs prendront connaissance ces jours-ci de nombreux indicateurs économiques, en particulier jeudi et vendredi.
Devront ainsi paraitre en fin de cette semaine les indices du sentiment économique dans la zone euro, ainsi qu'une nouvelle estimation de la croissance du PIB et l'indice des prix PCE -scruté de près par la Fed- aux Etats-Unis.
Seule donnée de la matinée, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne s'est établi à 89 points pour le mois en cours contre 88,6 points en juillet, une augmentation due à l'amélioration des attentes des entreprises.
Sur le front des valeurs, JDE Peet's s'envole de 17% à Amsterdam, grâce à l'accord par lequel Keurig Dr Pepper fera l'acquisition du géant néerlandais du café et du thé, en vue d'une scission ultérieure du nouvel ensemble en deux nouvelles entreprises.
A Paris, Valneva plonge de 22% dans le sillage de la suspension par la FDA américaine de la licence d'Ixchiq, suspension immédiate qui interrompt l'envoi et la vente de ce vaccin contre le chikungunya aux Etats-Unis.
