Europe: Bourses soutenues par des décisions de Pékin

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont globalement le vent en poupe (+0,2% à Londres, +0,6% à Francfort, +1,4% à Paris), portées par l'annonce récente de mesures de soutien économique prises par les autorités chinoises.



'Cela couvait depuis plusieurs semaines mais cette fois c'est concret : la Chine a annoncé une série de mesures visant le crédit immobilier, les banques, les marchés actions et la liquidité', pointe Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Il mentionne notamment une réduction du ratio de réserve prudentielle pour les banques chinoises (à son plus bas niveau depuis 2020 et la pandémie), ainsi que d'un taux de prêt court-terme aux banques (sept jours), pour stimuler le crédit.



'Même s'il ne s'agit pas d'un 'bazooka', les mesures prises par les autorités chinoises sont pertinentes et ciblées par rapport aux difficultés que rencontre le pays depuis quelques années', juge l'analyste.



Ce contexte fait passer au second plan l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui a reculé de 86,6 en août à 85,4 en septembre, un niveau inférieur au consensus (86,1) selon Capital Economics, mais proche de sa propre prévision (85,5).



'La chute de l'indice apporte une nouvelle preuve que l'économie allemande est de nouveau en récession', prévient le bureau d'analyse londonien, ajoutant toutefois que ceci vient renforcer la probabilité d'une baisse des taux par la BCE en octobre.



Les annonces chinoises profitent largement aux valeurs européennes du luxe, à l'image de Richemont à Zurich, ou encore de Kering, Hermès et LVMH à Paris, qui signent tous des gains de l'ordre de 4 ou 5%.



Toujours dans l'actualité des valeurs, UniCredit (+2% à Milan) et Commerzbank (+2% à Francfort) surperforment aussi la tendance, l'Italien ayant porté sa participation dans l'Allemand à environ 21% du capital contre 9% précédemment.





