Europe: Bourses partagées dans l'attente de la Fed information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 11:47









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,4% à Madrid, -0,2% à Londres, mais +0,2% à Francfort et +0,6% à Paris), avant la conclusion ce soir de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



'Dans un contexte où les données économiques n'ont pas changé la donne de façon spectaculaire sur les dernières semaines, l'environnement politique est de plus en plus pesant et la pression sur Jerome Powell n'a jamais été aussi forte', souligne CPRAM.



Selon la société de gestion, si la Fed devrait laisser ses taux directeurs inchangés, il pourrait tout de même s'agir d'un FOMC historique car deux membres du Board pourraient demander une baisse de taux, ce qui 'serait une première depuis 1988!'



'Les gouverneurs Christopher Waller et Michelle Bowman pourraient exprimer leur désaccord, poursuivant ainsi leurs divergences de vues sur le rythme et l'orientation de la politique monétaire', précise Generali Investments.



'Si nous continuons de tabler sur une baisse des taux en septembre, la voie à suivre dépendra de l'évolution de l'inflation, de la dynamique du marché du travail et des développements économiques mondiaux', prévient-il.



Dans l'attente de ce rendez-vous ce soir, les opérateurs prendront connaissance, en début d'après-midi, de la toute première estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre aux Etats-Unis, après celle dans la zone euro tombée ce matin.



Cette dernière est ressortie à +0,1% au deuxième trimestre en rythme séquentiel, ralentissant donc après celle de 0,6% du premier. Plus précisément, le PIB de l'Allemagne s'est tassé de 0,1% alors que celui de la France s'est accru de 0,3%.



Par ailleurs, l'indicateur du sentiment économique (ESI) s'est redressé à la fois dans l'UE (+1,0 point à 95,3) et dans la zone euro (+1,6 point à 95,8) en juillet par rapport à juin, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Parmi les nombreuses publications de ce jour en Europe, les opérateurs reçoivent positivement celle d'UBS (+2%) à Zurich, mais délaissent celles de Mercedes-Benz et BASF (-1%), et sanctionnent lourdement celle d'Adidas (-7%) à Francfort.



A la Bourse de Paris, des accueils favorables sont réservés aux résultats semestriels de Danone (+7%), d'Exosens (+6%) et de Kering (+5%), à l'inverse de Worldline (-4%), et surtout d'Imerys (-14%) et de Clariane (-17%).





