Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses partagées avant l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (-0,4% à Londres, stabilité à Francfort, +0,3% à Paris), dans l'expectative du rapport sur l'emploi américain que doit dévoiler le Département du Travail en début d'après-midi.



A titre indicatif, le consensus table en moyenne sur environ 140.000 créations d'emploi non-agricoles en septembre, après 142.000 postes seulement en août, ainsi que sur une stabilité du taux de chômage vers 4,2% de la population active.



Un rapport plus faible que prévu renforcerait la perspective d'au moins deux baisses de taux de 25 points de base par la Fed d'ici à la fin de l'année, alors que dans le cas contraire, il pourrait l'inciter à freiner son assouplissement monétaire.



'Si le marché révise à la baisse ses anticipations face à la résilience des données sur l'emploi, cela pourrait être un vent contraire pour les actions pendant quelques temps, dans un contexte où la géopolitique pèse aussi sur le sentiment', prévient-on chez IG France.



L'incertitude demeure en effet au sujet de la situation au Proche-Orient, les investisseurs appréhendant les conséquences d'une probable riposte au tir de missiles iraniens qui a touché le territoire israélien plus tôt dans la semaine.



'Une véritable escalade du conflit aurait pour effet des disruptions dans la chaîne d'approvisionnement énergétique, ce qui affecterait les perspectives de l'économie mondiale et les marchés financiers', explique-t-on en effet chez Capital Economics.



Seule donnée parue ce matin en Europe, la production en France s'est inscrite en nette hausse dans l'industrie manufacturière (+1,6% après ‑0,2% en juillet), comme dans l'ensemble de l'industrie (+1,4% après +0,2%) au mois d'août.



Sur le front des valeurs, AkzoNobel s'adjuge près de 4% à Amsterdam, le groupe de chimie ayant déclaré qu'il allait engager une revue stratégique de son portefeuille de produits, à commencer par ses activités de peinture décorative dans le sud de l'Asie.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.