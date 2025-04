Europe: Bourses hésitantes avant des journées denses information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes (+0,3% à Londres, -0,1% à Francfort, -0,3% à Paris) entament dans l'hésitation une semaine assez dense, toujours préoccupées par le contexte global incertain créé par la politique de Donald Trump.



'Tous les marchés sont dysfonctionnels', lâche Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, soulignant que 'les corrélations qui étaient véridiques pendant des décennies ne le sont désormais plus'.



Il note ainsi que les actions cycliques aux États-Unis évoluent à des niveaux proches de ceux d'une récession, alors qu'une récession américaine lui semble peu probable, et doute que 'les résultats d'entreprises à venir changent la donne'.



'Les investisseurs ont peur. Les seuls acheteurs sont les particuliers qui se ruent sur les ETFs à effet de levier, avec d'importants risques de pertes en cas de chute plus accentuée de la bourse', constate le professionnel.



Cette situation troublée sur les marchés se manifeste alors que les publications d'entreprises doivent monter en puissance dans les prochains jours, comme celles de SAP, Nokia, BNP Paribas et Sanofi en Europe, ou 3M, Tesla et IBM outre-Atlantique.



Sur le front des données macroéconomiques, les prochains jours verront paraitre notamment les indices PMI préliminaires, les indices de climat des affaires en France et en Allemagne, ou encore les commandes américaines de biens durables.



Pour l'heure, L'Oréal (+3%) figure en peloton de tête du CAC40 parisien, salué pour le point d'activité trimestriel du géant des cosmétiques, qui a surperformé légèrement le marché mondial de la beauté avec une croissance organique de 3,5%.



UniCredit recule par contre de plus de 2% à Milan, l'établissement financier ayant exprimé ses inquiétudes face aux conditions posées par le gouvernement italien afin d'approuver son offre de rachat sur son concurrent Banco BPM.





