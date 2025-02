Europe: Bourses hésitantes après les PMI information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 11:37









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres dans l'ensemble (+0,1% à Londres, stagnation à Francfort, +0,3% à Paris), sur fond d'indices PMI dans l'ensemble assez ternes dévoilés en cours de matinée dans la région.



L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, produit par S&P Global, s'est en effet maintenu à 50,2 en février, mettant ainsi en évidence une poursuite de la croissance au cours du mois à un rythme marginal.



'L'indice PMI composite flash de février montre une fois de plus qu'après avoir progressé de seulement 0,1% au quatrième trimestre, l'économie de la zone euro reste pratiquement stagnante au premier', constate ainsi Capital Economics.



'En outre, les indices des prix ont de nouveau augmenté en février, ce qui confortera les décideurs de la BCE qui plaident en faveur d'une pause ou de la fin du cycle de réduction des taux après une nouvelle baisse en mars', souligne aussi le bureau londonien.



Au Royaume-Uni aussi, l'activité du secteur privé se montre peu dynamique, à en croire l'indice PMI composite, qui a reculé à 50,5 ce mois-ci en estimation préliminaire, contre 50,6 en janvier, laissant craindre une situation de 'stagflation'.



Au-delà de ces indicateurs peu encourageants, les opérateurs se montrent prudents à l'approche des législatives prévues ce dimanche en Allemagne, dont l'issue pourrait déterminer des changements dans la politique de la première économie de la région.



'Le prochain gouvernement allemand devrait réduire les impôts et, si les calculs parlementaires le permettent, réformer la règle budgétaire constitutionnelle', avance Franziska Palmas, économiste senior pour l'Europe chez Capital Economics.



'Il est également probable qu'il soit plus ferme dans son soutien à l'Ukraine, même si le soutien des États-Unis diminue, et qu'il plaide en faveur d'une augmentation des dépenses de défense de l'UE, peut-être via des emprunts conjoints de l'UE', poursuit-elle.



Dans l'actualité des valeurs, Air Liquide tient le haut du pavé à Paris (+3%) dans le sillage des résultats annuels du fournisseur de gaz industriels, accompagnés d'une augmentation du dividende et d'un rehaussement de sa prévision de gains de marge.





