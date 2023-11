Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Bourses encouragées par la clôture à New York information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent dans le vert (+0,8% à Londres, +0,4% à Francfort et à Paris) encouragées par la vigueur de Wall Street la veille (+1,9% sur le S&P500) où les opérateurs ont salué des chiffres de l'inflation américaine meilleurs que prévu.



Pour rappel, les prix à la consommation aux Etats-Unis n'ont augmenté que de 3,2% en octobre sur un an, contre +3,7% en septembre. Hors énergie et produits alimentaires, le taux d'inflation annuel s'est établi à 4% le mois dernier.



'Les pressions inflationnistes sous-jacentes diminuent donc plus rapidement que prévu', constatait Commerzbank, pour qui une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale 'devient de plus en plus improbable'.



Au Royaume-Uni aussi l'inflation a donné des signes d'accalmie : publiée ce matin, elle est ressortie à 4,6% le mois dernier, soit son plus bas niveau depuis 2021, se rapprochant ainsi de l'objectif de la Banque d'Angleterre.



Autre donnée majeure de la matinée en Europe, le taux de chômage au sens du BIT a augmenté de 0,2 point à 7,4% en France (hors Mayotte) au troisième trimestre 2023, retrouvant ainsi son niveau du deuxième trimestre 2022.



Parmi les publications d'entreprises de la séance, les opérateurs sanctionnent celles d'Alcon (-5% à Zurich), accompagnée d'un abaissement d'objectifs annuels, et surtout d'Alstom (-20% à Paris), qui a déclaré envisager une augmentation de capital.



A Francfort, les résultats trimestriels d'Infineon (+6%) reçoivent un accueil chaleureux, étant assortis de prévisions rassurantes pour 2023-24, de même que ceux de Siemens Energy (+2%) grâce à une série de mesures destinées à améliorer sa trésorerie.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.