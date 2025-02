Europe: Bourses en léger repli après les PMI information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes tendent à céder du terrain (-0,1% à Londres, -0,2% à Francfort et -0,3% à Paris), ne se satisfaisant pas d'un indice PMI marquant pourtant la première hausse mensuelle de l'activité du secteur privé de la zone euro depuis août 2024.



À 50,2 contre 49,6 en décembre, l'indice PMI composite de l'activité globale de la zone s'est en effet hissé au-dessus de la barre de 50 du sans changement en janvier, grâce à un ralentissement de la baisse des niveaux de production dans le secteur manufacturier.



'Le maintien de la contraction du volume global des nouvelles affaires souligne la fragilité de cette reprise', prévient toutefois l'enquête, ajoutant que 'les entreprises du secteur privé de la zone euro ont été confrontées à une accélération de l'inflation des coûts'.



Par ailleurs, la croissance dans le secteur britannique des services a subi en janvier son ralentissement le plus marqué en plus d'un an, au vu de l'indice PMI de S&P Global qui est ressorti à 50,8 en version finale le mois dernier, à comparer avec 51,1 en décembre.



Cet après-midi, les investisseurs doivent encore prendre connaissance de plusieurs données concernant les Etats-Unis, dont l'enquête ADP sur l'emploi privé -à deux jours du rapport mensuel du Département du Travail-, puis l'indice ISM des services pour janvier.



En attendant, dans l'actualité des valeurs, Banco Santander bondit de plus de 7% à Madrid dans le sillage d'un bénéfice attribuable en augmentation de 14% pour l'année 2024, grâce à une maîtrise disciplinée des coûts et à une forte hausse de son chiffre d'affaires.



Les opérateurs réservent aussi un accueil enthousiaste aux résultats annuels de Novo Nordisk (+3% à Copenhague), le laboratoire pharmaceutique -centré principalement sur le diabète et l'obésité- ayant vu son BPA progresser de 22%.



Ils saluent aussi la publication annuelle du groupe de santé GSK (+5% à Londres), accompagnée d'un relèvement de ses prévisions de ventes à long terme, ainsi que celle de Crédit Agricole (+1% à Paris), assortie d'une hausse de 5% de son dividende.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.