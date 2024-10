Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: bourses en hausse sous une pluie de résultats information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en légère hausse ce matin, Londres, Paris et Francfort s'arrogeant entre 0,2% et 0,4%, dans le sillage de Wall Street qui a conclut en vert hier avec +0,3% pour S&P et Nasdaq et +0,6% pour le Dow Jones.



'Dans l'immédiat, l'attention se porte sur les valeurs technologiques américaines qui doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine', estime Chistopher Dembik, analyste chez Pictet AM.



' Il est probable que cela conduise simplement à renforcer la concentration du marché et à pousser les investisseurs européens à placer leurs capitaux plutôtdel'autre côtédel'Atlantique où les rendements boursiers sont nettement plus élevés', ajoute-t-il.



La séance s'annonce encore calme sur le front des données macroéconomiques -seul l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board devant paraitre en cours d'après-midi- laissant l'attention se porter sur l'actualité des entreprises.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évoluent à 4,30%, tandis que le Bund de même échéance est à 2,31%.



Dans l'actualité des sociétés européennes, adidas a publié ce matin ses résultats définitifs au titre du 3e trimestre. L'équipementier fait savoir que ses ventes ont atteint 6,43 milliards d'euros au cours du trimestre, un chiffre en hausse de 7,3% par rapport à la même période un an plus tôt. Le BPA s'établit à 2,48 euros, en hausse de 70,9%.



Lufthansa a dévoilé un chiffre d'affaires de 10,7 milliards d'euros au titre du 3e trimestre, en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt. La compagnie précise qu'il s'agit du CA trimestriel le plus important de son histoire. Néanmoins, la compagnie enregistre un bénéfice net de 1,09 milliard d'euro au cours du trimestre, en repli de 8%.



Enfin, bp fait part d'un profit net attribuable ajusté en chute de 31,2% sur un an au 3e trimestre, à 2,27 milliards de dollars, mais pourtant supérieur de plus de 10% aux attentes selon Oddo BHF.





