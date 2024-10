Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: bourses en hausse malgré des PMI maussades information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en hausse ce matin, Paris, Londres et Francfort s'arrogeant entre 0,6% et 0,8% alors que les investisseurs ont pris connaissance des derniers indices PMI en Europe.



Ainsi, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est inscrit à 49,7 en octobre, un niveau très proche de celui enregistré en septembre (49,6), suggérant ainsi une très légère baisse de l'activité globale de la région pour un deuxième mois consécutif.



En France, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale ressort à 47,3 ce mois-ci après 48,6 en septembre, s'établissant sous la barre du 50 du sans changement pour un deuxième mois consécutif en octobre.



Outre-Manche, en baisse à 51,7 en octobre contre 52,6 le mois précédent, l'indice PMI composite du Royaume-Uni atteint son plus bas niveau depuis 11 mois, ne traduisant qu'une légère augmentation de la production du secteur privé.



'La première estimation des PMI pour le mois d'octobre devrait constituer un dur rappeldela triste réalité économique : les États-Unis surperforment le reste du monde, alors que la zone euro s'engouffre dans un lent décrochage économique', soulignait ce matin Christopher Dembik, analyste chez Pictet AM.



Notons d'ailleurs que le climat des affaires en France se replie en octobre, selon l'indicateur synthétique calculé par l'Insee, qui perd un point à 97. Cela résulte d'une baisse importante du climat dans l'industrie, pas tout à fait compensée par l'amélioration dans les services.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Barclays annonce avoir enregistré un produit net bancaire de 6,5 milliards de livres sterling au titre du 3e trimestre, en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice attribuable ressort ainsi à 1,56 Md£, en hausse de 23% en un an.



Bayer annonce un partenariat avec Impli, une start-up deep-tech spécialisée dans la santé de précision, visant à développer un dispositif de suivi hormonal en temps réel pour améliorer l'accessibilité et la sécurité de la fertilité.



Enfin, Unilever publie un chiffre d'affaires trimestriel de 15,2 milliards d'euros, en ligne avec celui de l'exercice précédent, la croissance des ventes sous-jacentes ayant été compensée par un effet de change de -2,8% et -1,5% provenant des cessions nettes des acquisitions.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.