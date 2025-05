Europe: Bourses dans l'expectative de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 11:23









(CercleFinance.com) - Malgré la vigueur de Wall Street la veille (+2% sur le S&P500), les Bourses européennes manifestent une certaine prudence (stabilité à Londres, -0,1% à Paris, -0,2% à Francfort, -0,3% à Madrid), dans l'expectative des résultats de Nvidia ce soir.



'Le S&P500 a connu une forte hausse, atteignant les 5920 points, sous l'effet d'une augmentation significative de la confiance des consommateurs américains', note Antonio Di Giacomo, qui met aussi en avant le rôle du secteur technologique dans cette avancée.



'Des entreprises comme Nvidia ont mené les gains, grimpant de plus de 3%, alimentées par des attentes positives concernant ses prochains résultats trimestriels', précise ainsi cet analyste des marchés financier chez XS.



'L'intérêt intense pour les solutions d'intelligence artificielle continue de stimuler la demande de puces haute performance, positionnant Nvidia comme l'un des principaux bénéficiaires de cette mégatendance', poursuit-il.



La prudence semble toutefois prévaloir sur les places européennes, avant cette publication ce soir du spécialiste des puces pour l'IA, l'attention devant se concentrer sur ses perspectives pour les trimestres à venir selon Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



'Les investisseurs chercheront à évaluer si ses solides performances peuvent continuer face à l'incertitude commerciale, à l'évolution des règles d'exportation de puces et à celle des plans d'investissement depuis le dévoilement de Deepseek', explique-t-il.



En attendant ce rendez-vous, on notera que l'Insee a confirmé une croissance de 0,1% du PIB français au premier trimestre, des révisions en baisse des exportations et de la consommation des ménages ayant été compensées par des variations de stocks plus favorables.



Autre donnée de la matinée, le nombre de chômeurs en Allemagne a augmenté de 34.000 en mai par rapport à avril, en données corrigées de variations saisonnières, signe d'une reprise printanière du marché du travail 'globalement faible'.



Sur le front des valeurs, Kingfisher perd 3% à Londres, après l'annonce par le distributeur d'articles de bricolage (B&Q, Screwfix, Castorama et Brico Dépôt) d'un chiffre d'affaires en légère hausse pour son premier trimestre comptable.



A Paris, Soitec plonge de plus de 22% au lendemain de la publication de résultats en forte baisse au titre de son exercice 2024-25, tandis que Derichebourg (-11%) se trouve lui aussi lourdement sanctionné après la parution de ses comptes semestriels.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.