Europe: biais positif en attendant Christine Lagarde information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes avancent modestement (+0,3% à Londres et à Francfort, +0,4% à Paris), à l'approche du verdict de la Banque Centrale Européenne sur sa politique monétaire en début d'après-midi, à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs.



'La BCE devrait procéder à une nouvelle baisse des taux ce 30 janvier', pronostique Emmanuel Auboyneau, pour qui 'la croissance atone en Europe et l'inflation en grande partie maîtrisée justifient une politique monétaire plus conciliante'.



'Christine Lagarde devrait toutefois afficher un ton prudent, dans la continuité de ses précédentes prises de parole. Le manque d'audace de la BCE semble en effet inscrit dans l'ADN de l'institution', prévient néanmoins ce gérant associé chez Amplegest.



'Alors que la zone euro devrait rester morose, nous nous attendons à ce que la BCE réduise son taux de dépôt de 150 points de base cette année à 1,50%, en commençant par 25 points de base ce jour', estime-t-on chez Capital Economics.



Une baisse de taux par la BCE viendrait ainsi accentuer sa décorrélation avec la Fed, la banque centrale américaine ayant en effet annoncé mercredi, comme largement anticipé par les économistes, un maintien de ses taux à 4,25-4,50%.



En attendant une première estimation de la croissance américaine pour le quatrième trimestre 2024 en début d'après-midi, les investisseurs ont pris connaissance ce matin d'une stagnation du PIB de la zone euro par rapport au troisième trimestre.



Parmi les États membres, le Portugal (+1,5%) a enregistré la hausse la plus importante, suivi de la Lituanie (+0,9%) et de l'Espagne (+0,8%), alors que des baisses ont été observées en Irlande (-1,3%), en Allemagne (-0,2%) et en France (-0,1%).



Autre donnée de la matinée, l'indicateur du sentiment économique (ESI) s'est redressé de 1,1 point dans l'UE (à 95,8) et de 1,5 point dans la zone euro (à 95,2) en janvier par rapport au mois précédent, selon la Commission Européenne.



Parmi les nombreuses publications du jour en Europe, les opérateurs saluent largement celle de Nokia (+6% à Helsinki), mais sanctionnent lourdement celles de STMicroelectronics (-7% à Paris et à Milan) et d'Electrolux (-7% à Stockholm).





