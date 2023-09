Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Apple et la BCE préoccupent les Bourses information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce vendredi (-0,4% à Londres, -0,7% à Francfort et à Paris) dans un contexte de morosité générale avec notamment la chute d'Apple à Wall Street la veille et la crainte d'une nouvelle hausse de taux par la BCE jeudi prochain.



'Le ton général était à l'aversion au risque jeudi', pointe Deutsche Bank, soulignant que 190 milliards de dollars de capitalisation boursière d'Apple ont été effacés par la baisse cumulée de 6,4% du titre au cours des deux dernières séances.



L'action de la firme à la pomme, ainsi que celles de ses fournisseurs, ont en effet continué de souffrir de la volonté de Pékin de restreindre ou interdire l'usage de smartphones de marque étrangère par les fonctionnaires chinois sur leur lieu de travail.



'Il est clair que les investisseurs n'écartent pas complètement les chances que la BCE relève à nouveau ses taux la semaine prochaine', met aussi en avant Deutsche Bank, notant une légère hausse des attentes du marché en faveur d'une telle hypothèse.



Un nouveau tour-de-vis monétaire de la BCE serait motivé par la persistance d'une inflation élevée dans la zone euro, comme l'illustre la confirmation ce matin, en Allemagne, d'un taux d'inflation annuel de +6,1% en août (après +6,2% le mois précédent).



'Les augmentations des prix de l'énergie et des denrées alimentaires dépassent l'inflation globale et maintiennent le taux d'inflation à un niveau élevé', expliquait Ruth Brand, la présidente de l'office fédéral de la statistique qui publie ces chiffres.



Autre donnée de la matinée en Europe, la production en France a rebondi, en juillet sur un mois, dans l'industrie manufacturière (+0,7% après ‑1,1%) comme dans l'ensemble de l'industrie (+0,8% après ‑0,9%), selon des données CVS-CJO de l'Insee.





