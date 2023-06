Europe: ambiance morose en l'absence de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 11:18

(CercleFinance.com) - Ambiance morose sur les principales places boursières d'Europe: si Londres est stable, Paris et Francfort cèdent 0,4%.



En l'absence d'indicateurs et de résultats majeurs attendus ces prochains jours, les investisseurs jouent la carte de la prudence afin de sécuriser leurs gains récents.



Si les marchés boursiers commencent à montrer quelques signes de fatigue (notamment aux Etats-Unis où le récent 'rally' du Nasdaq tend à s'essouffler), il semble pour l'instant bien difficile de prévoir d'où proviendra le prochain facteur de croissance.



Sur le front des statistiques, la production industrielle allemande n'a que timidement rebondi en avril après sa nette contraction du mois de mars, renforçant le scénario d'une récession prolongée de la première économie d'Europe.



Soutenue essentiellement par le secteur de la construction, la production des usines a augmenté de 0,3% en avril alors qu'elle avait reculé de 2,1% le mois précédent (révisé de -3,4%), selon les chiffres publiés par Destatis.



Cette hausse est bien inférieure au consensus des économistes, qui s'attendaient en moyenne à une augmentation de 0,6%.



Par ailleurs, la balance des paiements de la France s'est légèrement dégradée au mois d'avril, avec un déficit des transactions courantes établi à 0,1 milliard d'euros après un léger excédent de 0,3 milliard en mars.





Selon les données CVS-CJO dévoilées ce mercredi par la Banque de France, cette dégradation est principalement liée au creusement du déficit des biens (-7 milliards d'euros en avril, contre -6,2 milliards en mars).



Enfin, toujours dans l'Hexagone, le solde commercial se maintient à -9,2 MdsE en avril 2023, en moyenne mobile sur trois mois selon la Direction générale des douanes. Les importations et les exportations diminuent toutes deux de 0,2 MdE et atteignent respectivement 59,3 MdsE et 50,1 MdsE.



Dans l'actualité des sociétés européennes, BASF annonce mettre progressivement en service des capacités d'alcoxylation supplémentaires à Anvers, en Belgique, et à Ludwigshafen, en Allemagne, à partir du deuxième trimestre 2023.



BMW Group indique avoir signé une facilité de crédit renouvelable (RCF) syndiquée de 8 milliards d'euros, d'une durée de cinq ans et assortie de deux options d'extension d'un an.



Enfin, au premier trimestre 2023, Inditex indique que son résultat net a augmenté de 54 % pour atteindre 1,2 milliard d'euros. La position de trésorerie nette a augmenté de 14 % pour atteindre 10,5 milliards d'euros.