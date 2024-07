Europe : 7 milliards d'euros de subventions pour les transports

(AOF) - La commission a sélectionné 134 projets dans le domaine des transports pour recevoir plus de 7 milliards d'euros de subventions de l'Union européenne au titre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, l'instrument de l'UE pour les investissements stratégiques dans les infrastructures. Environ 83 % des fonds soutiendront des projets qui permettent d'atteindre les objectifs climatiques de l'UE, en améliorant et en modernisant le réseau européen de chemins de fer, de voies navigables intérieures et d'itinéraires maritimes.

Les projets ferroviaires recevront 80 % des 7 milliards d'euros.

" Les projets sélectionnés contribueront à transformer le réseau de transport européen, en rendant les modes de transport plus propres plus efficaces et plus attrayants pour les passagers et le fret, tout en améliorant la sécurité dans l'ensemble du réseau transeuropéen de transport ", a commenté Wopke Hoekstra, commissaire à l'action pour le climat et responsable des transports.